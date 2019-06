Gemma Galgani, forti parole su Katia Ricciarelli: “Io la conosco bene..”

Gemma Galgani a cuore aperto sul suo passato: la confessione su Katia Ricciarelli

Forti parole quelle di Gemma Galgani per Katia Ricciarelli. In un’intervista su Uomini e Donne Magazine, la dama del Trono Over ripercorre alcuni importanti momenti del suo passato. In particolare, parla del suo rapporto di complicità con Walter Chiari. Tra loro non è mai nato qualcosa di più di un’amicizia. Gemma confessa che non sarebbe riuscita a stargli dietro, ma sapeva comunque gestirlo. Un legame molto forte con il noto attore, per cui spende parole bellissime. Ma non solo, la Galgani ha anche avuto l’onore di conoscere Maria Callas. Conoscerla per la dama è stato un vero e proprio privilegio. Gemma ammette di aver trovato il suo stesso senso di umanità in Maria De Filippi. Sono diversi gli aspetti che collega ancora oggi la sua vita a quella della Callas. In particolare, la Galgani parla delle complicate storie d’amore che hanno vissuto entrambe. Ovviamente, Gemma non può non ricordare il matrimonio con l’ex marito e la relazione con Giorgio Manetti. Ma ecco che esprime anche un pensiero sulla Ricciarelli.

Si sono incontrate, dopo tanto tempo, a Selfie nell’anno 2016. Sotto la conduzione di Simona Ventura, sia Tina Cipollari che Katia svolgevano il ruolo di giudici. Ospite delle puntate era anche Gemma, che pare sia stata trattata con diffidenza dalla nota cantante. In realtà, ora Gemma confessa che tra loro ci sarebbe stata un’amicizia molto forte. La dama del Trono Over ammette di conoscere molto bene la Ricciarelli, che le avrebbe fatto varie confidenze in passato. “Le ho voluto molto bene. A Selfie ha dichiarato di non conoscermi, ma le foto dicono tutt’altro. Io la conosco bene, ho vissuto bei momenti, sono stata a casa sua a Spoleto, con sua mamma, siamo state al Teatro Regio”, dichiara Gemma nell’intervista.

Gemma Galgani e il rapporto con Katia Ricciarelli: “Forse ha preferito essere diffidente”

Gemma si lascia andare con le confessioni riguardanti il suo passato. L’amicizia con la Ricciarelli, lei non l’avrebbe dimenticata. “Forse ha preferito essere diffidente, ma non ha capito che io, le confidenze che mi ha fatto in quel periodo, ma non le direi mai a nessuno”, conclude così Gemma. Una vita in teatro per la Galgani, grazie al quale ha potuto conoscere persone straordinarie che non dimenticherà mai.