Gemma Galgani è rimasta senza lavoro a causa del Coronavirus

Il Coronavirus ha stravolto la vita di tanti italiani, compresa quella di Gemma Galgani. A causa della pandemia la star di Uomini e Donne ha perso il suo lavoro di direttrice di sala al Teatro Colosseo di Torino. Un lavoro di cui Gemma è sempre andata orgogliosa e che svolge fin da quando era molto giovane. In una recente intervista per il settimanale Nuovo la 70enne ha ammesso che non si sa nulla riguardo le normative per la ripresa e che è rimasta a casa senza cassa integrazione. Una situazione difficile che ha spinto la Galgani a lasciare Torino e trasferirsi a Roma, in un altro appartamento. Nella Capitale è più facile spostarsi pure per le registrazioni del programma di Maria De Filippi, dove resta una delle protagoniste indiscusse. Da quando non ci sono più distinzioni tra il Trono Classico e il Trono Over la torinese è praticamente in tv cinque giorni su sette.

Uomini e Donne: Gemma Galgani oggi non lavora più a teatro

“Per il momento la programmazione del Teatro Colosseo di Torino, dove lavoro, è stata rinviata di mesi per via della pandemia. E non sappiamo quali saranno le normative per la ripresa. Io ho terminato di lavorare a marzo e sono a casa, senza neppure la cassa integrazione. Ma, al di là di questo, la cosa che più mi fa soffrire è lo stop forzato del teatro: è brutto vedere fermo un mondo cui ho dedicato tutta la mia vita”, ha rivelato Gemma Galgani alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. La Dama di Uomini e Donne ha iniziato a lavorare al Teatro Colosseo di Torino negli anni Ottanta. Precedentemente, dal 1969 al 1981, è stata impiegata al Teatro Alfieri, altra struttura rinomata del capoluogo piemontese. Ma cosa fa di preciso una direttrice di sala di un teatro? Semplice, coordina le casse, il bar, il guardaroba, le maschere e ne controlla il perfetto funzionamento.

Gemma Galgani di Uomini e Donne ama il suo lavoro

Da ben dieci anni alla corte di Uomini e Donne, Gemma Galgani non ha mai nascosto di amare il suo lavoro. Lavoro che le ha garantito una certa indipendenza dopo la fine del suo matrimonio. Gemma è convolata a nozze a 23 anni con un ragazzo conosciuto in vacanza in Liguria ma è finita sei mesi dopo il sì. L’ex marito si chiama Francesco ed un imprenditore. Per amore dell’uomo Gemma ha abbandonato la sua amata Torino e si è trasferita a Genova ma non è durata. La Galgani è diplomata al liceo artistico e ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo.