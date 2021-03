Gemma Galgani a C’è posta per te: gaffe su Giorgio, poi la frase bollente

La star di Uomini e Donne è stata chiamata da Luciana Littizzetto per un siparietto comico dove non sono mancate parole piccanti

Prima volta a C’è posta per te per Gemma Galgani. La protagonista di Uomini e Donne è stata chiamata da Luciana Littizzetto insieme a Belen Rodriguez, Veronica Peparini e Andreas Muller per un siparietto divertente sulle relazioni amorose. Fin qui tutto bene… peccato però che Gemma, una volta entrata nello studio di Maria De Filippi, si aspettava di vedere qualcun altro. La Galgani è infatti apparsa un po’ delusa alla vista della comica di Che tempo che fa.

Gemma Galgani si aspettava “qualcuno di qualche tempo fa, che magari vuole farmi una sorpresa”. La diretta interessata ha preferito non rivelare il nome ma il riferimento è stato evidente: la 72enne sperava di rivedere a C’è posta per te Giorgio Manetti, il suo ex fidanzato nonché ex Cavaliere di Uomini e Donne. Passano gli anni ma a quanto pare la torinese non ha ancora dimenticato quel grande amore che ha fatto sognare un po’ tutti.

Subito dopo Gemma Galgani ha raccontato a Luciana Littizietto della sua vita privata e degli amori più giovani. Come quello vissuto lo scorso anno con Nicola Vivarelli, appena 26enne. La Galgani ha spiegato a C’è posta per te che la sua età anagrafica non corrisponde al suo spirito, che è ancora giovane e desideroso di amore. La Galgani ha poi ricordato le romantiche lettere che ha ricevuto da Nicola, con il quale pare oggi non ci siano più rapporti.

In un secondo momento Luciana Littizzetto a C’è posta per te ha chiesto come fa Gemma Galgani ad essere così in forma nonostante lo scorrere del tempo. La nemica di Tina Cipollari non ha esitato a fare delle allusioni piccanti: “Ma guarda io faccio anche tanta ginnastica, vuoi sapere che tipo?”. Scioccata Lucianina: “Ma quel tipo lì, ah quella ginnastica lì? Maria ma guarda cosa ti stai crescendo”.

In studio tante risate mentre Belen Rodriguez non ha potuto fare altro che complimentarsi con Gemma Galgani per la sua voglia di vivere una relazione con un ragazzo più giovane, incurante di critiche e malelingue.