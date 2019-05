Gemma e Tina, intervista doppia Verissimo: proposta dell’opinionista a Maria (Video)

Intervista Gemma Galgani e Tina Cipollari a Verissimo: scintille su Canale 5

Anche Tina e Gemma sono state intervistate da Silvia Toffanin a Verissimo, e ovviamente il momento è stato esilarante: si è trattato infatti di rivedere Uomini e Donne nello studio di Amici, intervallato da qualche dichiarazione dell’una e dell’altra, niente di più niente di meno. Ma questo ci basta perché nonostante le esageratissime accuse di bullismo alla Cipollari i siparietti che hanno come protagoniste lei e Gemma strappano sempre qualche risata. Silvia ha fatto sia a Gemma sia a Tina molte domande soprattutto prima di iniziare l’intervista stile “Le Iene”, anche se non si è risparmiata neanche dopo.

Tina contro Gemma: le accuse dell’opinionista continuano

La prima domanda che la Toffanin ha fatto a Tina riguarda il motivo che c’è alla base di queste liti continuate: “Ha iniziato lei a odiarmi – ha risposto Tina –. Per assurdo c’è stato un periodo in cui io la sostenevo, poi a un certo punto è entrato nella sua vita Il Gabbiano, Giorgio, questo signore molto bello e simpatico, e da lì lei è impazzita, forse perché non le sembrava vero… Si è inventata delle storie d’amore con uomini che sono tutti deceduti! Il suo grande amore ormai sono le telecamere! Falsa, bugiarda, raggiratrice di menti! Ci sono stati uomini veramente intenzionati ma lei nel giro di una settimana li ha trattati come i peggiori uomini della terra. Da questo nasce non l’odio… ma comunque la detesto!”. Si tratta insomma delle solite accuse che la Cipollari lancia alla Galgani e che ascoltiamo sempre quando va in onda una delle tante puntate del Trono Over.

Gemma si difende, Tina fa una super proposta a Maria

Da parte sua Gemma non riesce a spiegarsi come Tina possa detestarla in questo modo: “Non lo so [perché la odia, ndr], così! Bisognerebbe chiederlo a lei. Mi voleva bene, andavamo d’accordo a suo tempo… Dopo la storia di Giorgio ha iniziato ad avere questa forma di cattiveria nei suoi confronti!”. Tina in realtà prima che parlasse Gemma aveva dichiarato che la Galgani la insultava di nascosto, ed è per questo che aveva fatto una proposta a Maria De Filippi: “Vedendo la puntata da casa – ha spiegato la Cipollari alla Toffanin – tu vedi questa Tina scatenata che inveisce sempre contro di lei. Lei è molto furba perché quando non è inquadrata me ne fa di tutti i colori… gesti con le dita… di tutti i colori proprio… E sì, è vero! Maria, non ridere! Infatti io dalla prossima stagione pretenderò una telecamera sempre fissa su di lei per far vedere cosa accade quando lei pensa di non essere ripresa!”.

Dove rivedere l’intervista doppia di Gemma e Tina a Verissimo

Le due se ne son dette così tante che alla fine Gemma non ha voluto sedersi neanche dove si era seduta in precedenza l’opinionista perché “non vorrei essere inquinata dalle sue bugie”; la scorsa stagione le due protagoniste del Trono Over avevano deposto l’ascia di guerra con un ballo divertentissimo: non sappiamo se succederà anche quest’anno ma sarebbe il caso di farlo perché a tutto dovrebbe esserci un limite. Siete impazienti di recuperare il divertentissimo momento e l’intervista doppia andati in onda su Canale 5? Non vi resta che seguire questo link a Mediaset Play, dov’è stata già pubblicata la replica. E comunque, lasciatecelo dire, l’idea di tenere continuamente puntate le telecamere su Gemma non è proprio male…