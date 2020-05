Gemma e Nicola news, confessione amara: “Mai riuscite”, poi la scelta

Anticipazioni Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: il corteggiatore si confessa a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a frequentarsi a Uomini e Donne, e lui al momento è irreprensibile: non una risposta fuori posto, non un comportamento fuori luogo, niente di niente; anche quando viene provocato dal parterre e attaccato contemporaneamente da Tina Cipollari Nicola reagisce bene e sembra avere sempre la parola giusta. Oggi ad esempio ha rifiutato la corte di tre ragazze molto giovani e confermando quanto detto in questi giorni ha cercato di spiegare perché con Gemma si trova bene: “Mi sta dando cose che ragazze di 25-30 non sono mai riuscite a darmi. Io faccio un paragone in base alle storie che ho avuto. Il modo in cui parlo con lei è diverso da come le ragazze di 20-30 anni si pongono nei miei confronti. Parla da donna, non parla da ragazzina: è una donna vissuta, ci posso parlare di qualsiasi argomento”. “Tu – gli ha poi chiesto Tina che è sempre meno convinta di questo rapporto – pensi di abbattere tutte le barriere? Non pensi poi a quando dovrà esserci un’intimità?”. La risposta è ovviamente arrivata. E a lei, altrettanto ovviamente, non è piaciuta.

Gemma e Nicola, a Uomini e Donne la storia continua: Vivarelli uscirebbe dal programma

Nicola infatti ha spiegato che per lui la fisicità non è tutto mandando su tutte le furie l’opinionista: “Una coppia – ha sottolineato Tina coi suoi soliti modi – fa anche l’a…re! Sei bugiardo! Che sarà? Un amore platonico?”. Vivarelli ha detto che tiene molto alla sua riservatezza e che è diverso dagli altri da questo punto di vista: “Io – ha spiegato a un certo punto – uno sbaciucchiamento davanti alle telecamere non o farei mai, in un pub neanche. A me dà fastidio. Io ho una mia intimità. Io non ho mai visto mia madre baciarsi con un suo ex compagno, neanche mio padre. Tu – ha poi aggiunto discutendo con Tina – non t’innamori di un aspetto estetico della persona!”. “Allora – ha ribattuto subito la Cipollari – andrebbe bene chiunque! Quante nonne ci sono in Italia? Milioni!”. “Sembra che io devo dimostrare… Io non devo dimostrare niente: io devo dimostrare a me stesso e a lei! Punto”. Armando Incarnato ha voluto mettere alle strette Nicola chiedendogli se ad oggi lascerebbe il programma con Gemma, e lui senza troppi giri di parole ha risposto di sì; questo però – ha subito spiegato – non significa che sia la donna della sua vita perché si conoscono ancora poco.

Uomini e Donne, Valentina Autiero punzecchia Gemma e provoca Nicola

La puntata è stata comunque positiva per Gemma, visto che Nicola ha anche fatto intendere che potrebbe dargli fastidio se lei dovesse ballare con qualcuno: “Non è una gelosia, però comunque noterei questa cosa”. Lui alla fine ha ballato con Valentina Autiero ma lo ha fatto quasi controvoglia perché temeva di mancare di rispetto alla Galgani. Alla fine del ballo la romana ha spiegato che secondo lei Nicola è bloccato e che Gemma in realtà non conosce altri perché nessuno ancora l’ha colpita come lui: una provocazione bella e buona per la Dama degli Over che ha risposto a suo modo ma che – strano ma vero – è riuscita a non perdere le staffe. Cosa ci riserveranno le prossime puntate di Uomini e Donne? E questo Titanic che fine farà?