Gazzelle, scoperto il nome della fidanzata: si tratterebbe di un’attrice

By

Sembra ormai confermato: Gazzelle ha una fidanzata. I versi delle sue canzoni sarebbero dedicate proprio a questa ragazza, che gli avrebbe fatto da musa ispiratrice. Ma chi è dunque la ragazza che sarebbe riuscita a conquistare il cuore di Flavio Bruno Pardini (questo il suo nome)? Pare ci sia davvero una persona che ispira le canzoni del cantautore classe 1989 e a rivelare oggi la sua identità è Very Inutil People. Il portale ha rivelato, in queste ultime ore, di aver scoperto finalmente l’identità della fidanzata di Gazzelle.

Si tratterebbe di Ilaria Loriga, originaria della Sardegna e nata nel 1998, precisamente a Sassari. Con quasi dieci anni in meno rispetto al cantante di Destri, è un’attrice e una sportiva. Fino a qualche anno fa è stata una giocatrice di basket, ma ha scelto poi di dedicarsi alla recitazione. Nel 2019 è approdata su Netflix con la serie tv Luna Park, dove interpreta Gioia. Ilaria è anche una fotomodella e al sito Wonder Channel si è presentata così:

“Sono Ilaria Loriga, ho 19 anni e vengo da Sassari. Nella vita studio, gioco a basket e faccio la fotomodella ormai da cinque anni. Essendo un‘amante dello sport non riesco mai a star ferma, mi piace stare a contatto con le persone e fare nuove amicizie… anche nel campo della moda”

Dalle foto condivise sul sito e sul suo ufficiale profilo Instagram si può ammirare tutta la sua bellezza. Non si sa di preciso, al momento, da quanto Gazzelle e Ilaria starebbero insieme. Il condizionale è d’obbligo, in quanto nessuno dei due ha confermato esplicitamente, sebbene sull’account social di lei è possibile notare varie foto che li ritraggono insieme. La prima tra tutte è stata pubblicata il 21 novembre 2021.

Nonostante ciò, non è possibile sapere da quanto i due stiano insieme. Attualmente, Gazzelle e la fidanzata Ilaria Loriga si troverebbero insieme in vacanza, precisamente in Sardegna. Com’è possibile percepire attraverso le loro rispettive Stories di Instagram, si starebbero ora godendo il mare cristallino nella calde giornate estive.

Non solo, pare che nei giorni scorsi, Ilaria abbia deciso di rendere finalmente ufficiale la sua storia d’amore con il cantautore. Sembra che abbia condiviso una foto, sulle Stories, che la ritrae mentre dà un bacio a Flavio. Il cantautore ci tiene molto alla sua privacy. Infatti, non è mai protagonista di alcun gossip e non escono mai notizie riguardanti la sua vita privata, di cui sembra essere molto geloso.