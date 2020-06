Gattuso, morta la sorella a soli 37 anni: grave lutto per l’allenatore

Rino Gattuso colpito da un tremendo lutto: è morta la sorella dopo il malore di febbraio

La sorella di Rino Gattuso è morta. La giovane si era sentita male lo scorso 3 febbraio, quando l’allenatore del Napoli era impegnato in una trasferta a Genova contro la Sampdoria. La sorella di Gattuso era stata ricoverata presso l’ospedale di Varese e il tecnico aveva subito lasciato la città ligure per correre a Varese. La donna era stata operata d’urgenza e ricoverata successivamente in terapia intensiva. Gattuso saltò anche la conferenza stampa quel giorno, e il motivo era più che plausibile. La giovane aveva avuto un malore improvviso. Era rimasta ricoverata in ospedale per tutti questi mesi, fino a oggi, giorno in cui è venuta a mancare.

La sorella di Gattuso è morta a soli 37 anni. Un dramma nella famiglia di Rino, da sempre uno dei calciatori e oggi allenatori più amati dagli appassionati di calcio. La giovane si è spenta nelle prime ore del mattino nell’ospedale di Varese, dove appunto era ancora ricoverata. La donna viveva a Gallarate, in provincia di Varese, dove vive tutta la famiglia Gattuso da anni e dove hanno anche un’attività commerciale. Non si hanno al momento ulteriori dettagli sulla morte della sorella di Gattuso. Nonostante qualcuno di sicuro penserà al Coronavirus, per ora non è assolutamente menzionato nelle prime news sulla sua scomparsa. Più probabilmente invece la morte prematura della donna potrebbe essere legata al malore di febbraio.

Gattuso ha ricevuto la notizia mentre era impegnato in allenamento con la squadra del Napoli a Castel Volturno, nel centro di allenamento della squadra partenopea. Ovviamente ha lasciato subito il campo e si è messo in viaggio.