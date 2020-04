Gasparri contro Fedez: “Iniziative legali”, la risposta del rapper è durissima

Fedez e Gasparri, ennesimo scontro social: “Riprese iniziative legali”, il tweet che ha scatenato tutto

Sta succedendo tutto da pochissimo tempo e i protagonisti li conosciamo già: da una parte il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, dall’altra Fedez. Inizia tutto verso le 13 di stamattina, quando il primo scrive un tweet che ha colto di sorpresa il secondo: “Sì, riprese iniziative legali contro Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui”. Messaggio breve ma arrivato direttamente al destinatario che, taggato dal politico, ha risposto dopo un po’ sempre su Twitter. Con un attacco durissimo.

Sì, riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) April 23, 2020

Gasparri e Fedez, duro scontro a colpi di tweet: il rapper replica

Fedez ha pubblicato ben due tweet contro il senatore invitandolo a pensare a questioni più serie, data la delicatezza del momento: “Gasparri – questo il testo del primo messaggio – che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi. Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni – ha aggiunto – farebbe anche ridere. Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua”. E poi ancora in un altro tweet: “Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica – ha concluso – serve l’insegnante di sostegno”. Parole davvero dure dunque da parte del rapper che già si è scontrato con Gasparri varie volte.

Gasparri che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi ????

Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni farebbe anche ridere. Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua. https://t.co/DvcsVbx0Pu — Fedez (@Fedez) April 23, 2020

Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno. — Fedez (@Fedez) April 23, 2020

Gasparri da parte sua non ha ancora risposto per il momento. Non sappiamo come si evolverà la faccenda ma se dovessero esserci risvolti dubitiamo che Fedez lo comunicherà, visto che – come lui stesso ha fatto intendere con i suoi tweet – non è un argomento che interessa a molti in questo momento. Se ci saranno novità comunque vi terremo aggiornati.