Garko al Grande Fratello Vip: “Stasera la verità”, interviene Gabriele Rossi

Puntata da non perdere quella del Grande Fratello Vip di stasera venerdì 25 settembre 2020. Grande ospite della serata sarà l’attore Gabriel Garko. Il 48enne incontrerà l’ex fidanzata Adua Del Vesco e il collega Massimiliano Morra, partner di tante fiction Mediaset. Quello di Garko è un ingresso molto atteso, soprattutto alla luce delle rivelazioni di Adua e Morra in merito all’affaire che la stampa ha bollato come AresGate. A poche ore dall’inizio della diretta Garko ha fatto un importante annuncio sul suo account Instagram, condividendo uno scatto fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Tante le parole di incoraggiamento dei suoi follower e tra un commento e un altro è apparso pure quello di Gabriele Rossi, che per un lungo periodo è stato paparazzato al fianco di Gabriel.

Gabriel Garko stasera entra al Grande Fratello Vip: le parole prima della puntata

“Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire…Sono sicuro che molta gente giudicherà…Sono sicuro che tante persone non capiranno….E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura…Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità… “, ha annunciato Gabriel Garko su Instagram. L’ex conduttore del Festival di Sanremo entrerà nel bunker di Cinecittà nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip condotta come sempre da Alfonso Signorini. Pronto il commento di Gabriele Rossi, che ben conosce il programma. Il giovane attore e ballerino è stato uno dei concorrenti della prima edizione e si è classificato al secondo posto, subito dopo la vincitrice Alessia Macari.

Gabriel Garko al Grande Fratello Vip: arriva il commento di Gabriele Rossi

“C’era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare…trovò il sentiero della Giustizia”, ha scritto Gabriele Rossi sotto la foto di Gabriel Garko davanti alla famosa porta rossa del Grande Fratello Vip. Per molti anni Gabriel e Gabriele sono stati fotografati insieme ma non hanno mai voluto parlare apertamente del loro legame. Di recente Rossi è stato pizzicato pure accanto a Rocco Casalino, attuale portavoce del premier Giuseppe Conte. Anche in questo caso il 32enne ha tenuto la bocca ben cucita: non ha mai voluto sbottonarsi sulla sua vita privata e ai tempi del reality show era piuttosto schivo e riservato.

Gabriel Garko arriva al Grande Fratello Vip: il supporto di Eva e Imma Battaglia

Oltre a Gabriele Rossi, in queste ore Gabriel Garko ha ricevuto pure il supporto delle amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Garko è stato testimone di Eva al matrimonio con l’attivista e politica campana.