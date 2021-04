Game of Thrones, Natalie Dormer è diventata mamma in segreto

L’interprete di Margaery Tyrell in GOT e di Anna Bolen ne I Tudors annuncia solo ora di aver dato alla luce il suo primo figlio

Solo ora Natalie Dormer rivela di essere diventata mamma, dando alla luce il suo primo figlio con il compagno di lunga data, David Oakes. Secondo quanto rivela ET, durante il podcast That’s After Life di Esther Rantzen, la star di Game of Thrones ha confessato di aver avuto una figlia in piena pandemia. Conosciuta per il suo ruolo di Anna Bolena nella serie tv I Tudors e di Margaery Tyrell in GOT, l’attrice 39enne era stata beccata con il pancione qualche tempo fa. Da parte sua, però, c’è stato solo silenzio. Ha preferito non rivelare al mondo la nascita della sua bambina, fino a ora. Ha tenuto segreta la gravidanza e così anche il parto. Solo le persone più vicine alla coppia erano a conoscenza di questa lieta notizia.

Natalie Dormer fa sapere che la bambina ha già tre mesi e che rappresenta per lei “una gioia assoluta”. Si sente come se fosse “un po’ un cliché”. Immagina quando sua figlia avrà 30 anni e, seduta in un bar, farà notare di essere una bambina nata durante la pandemia del Covid-19. Ironizzando, l’attrice dichiara che non si lamenterà mai più delle ore di riprese “perché la privazione del sonno è qualcos’altro”. La Dormer fa notare, appunto, che l’unico aspetto negativo è quello riguardante il sonno, un elemento molto importante per lei.

Con la nascita della bambina, di cui ancora non si conosce il nome, Natalie ovviamente sta affrontando le prime fasi da neo mamma. “Sono innamorata. Sono assolutamente innamorata, lei è una gioia”, afferma la Dormer nel corso di questa intervista. Oltre ai ruoli sopra citati, l’attrice è conosciuta anche per aver interpretato Cressida in Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 e Parte 2. È apparsa nella seconda stagione di Penny Dreadful, show che è stato poi annullato.

La star di Game of Thrones si sta preparando a tornare a lavoro, sebbene sia cosciente del fatto che sarà molto difficile passare del tempo lontana da sua figlia. Spera ora di trovare un ruolo teatrale, così da poter trascorrere tutto il giorno con la bambina nella sua casa a Londra. Tornando sul palco di un teatro, avrebbe modo di vivere più tempo con la piccola. È comunque consapevole del fatto che questo sia un settore che non sta affrontando un periodo semplice, a causa della pandemia del Coronavirus.

Natalie Dormer e David Oakes (37 anni) stanno insieme dal 2019. Lui è un attore britannico che ha interpretato Ross Bonham in Trinity, William Hamleigh ne I pilastri della Terra, Juan Borgia ne I Borgia ed Ernesto II di Sassonia-Coburgo-Gotha in Victoria.