Game of Thrones, Lady Olenna: è morta l’attrice Diana Rigg

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. È morta all’età di 82 anni Diana Rigg. L’attrice ha recitato negli ultimi anni nella serie cult Game of Thrones dove ha indossato i panni di Lady Olenna. La Rigg aveva ottenuto visibilità negli anni Sessanta, grazie al telefilm Agente Speciale. Successivamente si è fatta notare sul grande schermo: ha recitato in Agente 007-Al servizio segreto di sua Maestà. Diana si è spenta a causa di un cancro che le è stato diagnosticato lo scorso marzo. A dare l’annuncio la figlia Rachael Stirling, anche lei attrice, che ha confidato che la madre è deceduta serenamente nel suo letto. Rachael ha inoltre fatto sapere che Diana ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita in tranquillità e spensieratezza, riflettendo gioiosamente sulla sua vita straordinaria, piena d’amore, di risate e di un profondo orgoglio per la sua professione.

Com’è morta Diana Rigg? L’attrice de Il Trono di Spade aveva un cancro

Diana Rigg è nata in Inghilterra ma ha trascorso gran parte della sua infanzia in India dove il padre, ingegniere, si era trasferito con tutta la sua famiglia. Poco più che ventenne ha scoperto la passione per la recitazione e ha cominciato a darsi da fare in teatro. È diventata famosa grazie al ruolo di Emma nella serie tv Agente Speciale, in onda dal 1961 al 1969. Ruolo che ha permesso a Diana di farsi conoscere al grande pubblico e di ottenere una parte prestigiosa in Agente 007-Al servizio segreto di sua Maestà accanto a George Lazenby. Dopo questi grandi successi la sua carriera si è divisa tra cinema, tv e teatro. Negli ultimi anni si è fatta conoscere dal pubblico più giovane grazie a Game of Thrones, dove ha indossato i panni di Lady Olenna. La Rigg ha recitato ne Il Trono di Spade dal 2012 al 2017.

Game of Thrones: la vita privata dell’attrice Diana Rigg

Diana Rigg è stata sposata due volte. Dal 1973 al 1976 ha amato Menachen Gueffen. Dal 1982 al 1990 è stata la moglie di Archibald Hugh Stirling, nipote del colonnello Sir David Stirling, fondatore dello Special Air Service. Da questa unione è nata nel 1977 l’unica figlia dell’attrice, Rachael.