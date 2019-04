Game of Thrones: Kit Harington e il bacio con Emilia Clarke: “Dolcissimo”

Game of Thrones, l’attore Kit Harington racconta la sua esperienza sul set della serie HBO

L’attore Kit Harington si è raccontato sulle pagine di Oggi. Lui e il suo Jon Snow sono molto amati dal pubblico che segue da ben 8 stagioni, l’ultima delle quali è in uscita il prossimo 14 aprile, la serie tv HBO Game of Thrones (Il Trono di Spade). L’attore ha ricordato il bacio scambiatosi (per ragioni di lavoro) con la collega e amica Emilia Clarke, ricordando anche la grande paura che l’attrice ha vissuto. L’interprete di Daenerys Targaryen ha fatto da poco una confessione davvero inquietante sulla sua vita, ha infatti rischiato di morire a causa di due aneurismi celebrali. Un momento davvero difficile quello della Clarke accaduto però tanti anni fa, nel 2011. L’amico Kit così come gli altri colleghi hanno tenuto nascosta la notizia, per volere della stessa Emilia. Una donna fantastica e una grande amica l’ha definita Kit, ricordando che insieme a tutto il cast e le persona che le stanno da sempre vicine l’hanno supportata con preghiere e tanto amore. Una scelta coraggiosa, senza dubbio, quella di Emilia Clarke di raccontare questo periodo buio della sua vita, che non poteva arrivare in un momento più sbagliato, quando stava realizzando tutti i suoi sogni.

Kit Harington: prequel de Il Trono di Spade in arrivo? Le ultime news

Sembra sia in cantiere il prequel de Il Trono di Spade, ossia tutto quello che è successo prima della storia che tutti noi conosciamo. “So che il progetto è seguito da un altro gruppo di professionisti e sicuramente troveranno il modo di riproporci un interessante mondo precedente“, prequel che sicuramente guarderà come riguarderà anche la serie dall’inizio, ora che non è più impegnato sul set: “Mi mancheranno l’Irlanda del Nord e Belfast […] Dopo aver visto i nuovi episodi, voglio rivedere tutta la serie dall’inizio. Ci vorrà un po’ di tempo, sarà una maratona…“, ha confessato sulle pagine del settimanale.

Kit Harington e quel bacio con Emilia Clarke

“Quando è arrivato il momento di girare la scena del primo bacio“, ha esordito l’attore, “Ci siamo divertiti molto. ‘Sei pronto?’, ‘Sei pronta?’, e giù a ridere. Ma è dolcissimo baciarla“. Kit Harington è molto vicino a Emilia Clarke, soprattutto quando si è ammalata improvvisamente. L’attore ora è felicemente sposato con Rose Leslie, anche lei attrice. Negli anni, ha detto, di essere molto cambiato e non solo fisicamente: “Mi sono innamorato e sposato!“.