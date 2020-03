Game of Thrones, finale alternativo smentito: intervengono gli attori

Finale alternativo de Il Trono di Spade: ci sarà davvero? Anticipazioni e curiosità sulla nota serie Tv

Game of Throne ha un finale alternativo? Tantissimi sono coloro che non hanno assolutamente apprezzato l’ultima puntata della serie Tv e che si sono fatti sentire sui vari social network. Gli attori del cast de Il Trono di Spade sono ben consapevoli che i fan avrebbero voluto vedere una conclusione diversa, che avrebbe regalato altre emozioni; e invece devono accettare quello che è stato scritto. Non ci sarà possibilità di vedere un finale mai visto di Game of Throne: almeno questo ha dichiarato l’attrice Maisie Williams.

Game of Thrones, Maisie Williams parla della possibile nuova conclusione

La Williams ha spento tutte le speranza dei fan con delle dichiarazioni date alla stampa inglese: “Un finale alternativo? No, non l’abbiamo pensato. Sarebbe costato troppo e non avevamo tempo per girare altre scene. Tutti i soldi che spendevamo andavano ai draghi! So alla perfezione che la gente desidererebbe vedere una conclusione diversa, ma la realtà è questa. Non c’è stato un altro finale, mi dispiace”.

Finale Il Trono di Spade: chi ha ragione? Due versioni diverse

Delle frasi, queste dell’attrice, che cozzano con quelle di Kristofer Hivju (al momento malato di Coronavirus)? Ecco cos’ha detto il suo collega: “Sì, è vero, abbiamo girato un finale alternativo. Inizialmente lo abbiamo fatto per divertimento, ma… forse non dovrei parlarne!”. Il finale de Il Trono di Spada farà ancora un gran chiacchierare e non è detto che, in futuro, dopo il prequel, non si decida di rimettere mano alla storia. Come potrebbe concludersi la trama della seguitissima serie Tv?