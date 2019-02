Game of Thrones, Daenerys: Emilia Clarke è di nuovo single

Games of Thrones, Emilia Clarke è di nuovo single

L’attrice Emilia Clarke ha chiuso la sua storia con il regista Charlie McDowell. La star della serie HBO Games of Thrones si sarebbe separata dal 35 enne, con il quale aveva iniziato una storia solo lo scorso anno. Il tutto attestato da numerose foto pubblicate dalla stessa Clarke sul proprio profilo Instagram. Un colpo al cuore per i fan dell’attrice e della coppia. Ora, alla soglia dell’uscita in tv dell’ottava ed ultima stagione di Games of Thrones, la Clarke ritorna single. Non si conoscono per ora le reali motivazioni che avrebbero portato la coppia alla rottura. Anche se una fonte attendibile avrebbe raccontato al The Sun, celebre e seguitissimo giornale britannico, che sarebbe stata proprio la Clarke a prendere la difficile decisione. I suoi impegni di lavoro avrebbero così preso il sopravvento sulla storia d’amore che i due vivevano a distanza.

Emilia Clarke lascia il fidanzato, il regista Charlie McDoweel

Il gossip che riguarda l’attrice di Games of Thrones, Emilia Clarke, e il suo ormai ex fidanzato sta esplodendo su web. Molti utenti inglesi, appena appresa la notizia dal The Sun, avrebbero così chiesto spiegazioni alla coppia. A rispondere ai fan è stato lo stesso McDoweel che con una secca risposta ha fatto intendere che è stata proprio la Clarke a prendere la decisione sulla fine del loro amore. “Non è stata una mia scelta!“, così ha tweettato il regista sul web.

Emilia Clarke lascia il fidanzato per gli impegni di lavoro: Games of Thrones tornerà il 14 aprile 2019

Emilia Clarke è molto amata dal pubblico. Il ruolo che l’ha fatta conoscere è quello di Daenerys, nella serie tv di HBO, Games of Thrones. L’attrice curerà il suo cuore spezzato con l’uscita dell’ultima stagione della serie, il 14 aprile 2019. E’ stata la stessa casa di produzione HBO ad annunciarne la data ufficiale. Questa ottava stagione si anticipa già carica di pathos e ricca di morti e battaglie. Chi rimarrà in vita? Attendiamo la messa in onda per scoprire tutte le novità e dire addio per sempre ai personaggi che abbiamo tanto amato negli ultimi anni.