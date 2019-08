Gaia Trussardi e Giannini si sono sposati: la Hunziker e Tomaso assenti

Gaia Trussardi e Adriano Giannini si sono sposati in gran segreto: Michelle Hunziker e Tomaso grandi assenti

Gaia Trussardi e Adriano Giannini si sono sposati in gran segreto all’isola d’Elba. Come riporta il nuovo numero del settimanale Chi, la coppia è convolata a nozze con la presenza di pochi invitati. Un evento top secret per l’imprenditrice e l’attore, che sono stati paparazzati insieme per la prima volta nell’anno 2017. Il matrimonio è stato svolto qualche giorno fa e non si sa con esattezza quale sia stata la data ufficiale. Nonostante ciò, la nota rivista ha potuto riprendere qualche momento della cena a cui hanno preso parte pochi intimi. Impossibile non notare l’assenza di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Il settimanale sottolinea questa mancanza clamorosa e davvero inaspettata. Infatti, è noto il legame che c’è tra Tomaso, la madre e le sorelle. Questa famiglia ha una storia caratterizzata da grandi successi, ma anche da momenti di forte dolore. In particolare, hanno sofferto molto quando venne a mancare il capofamiglia, ovvero Nicola Trussardi e quando morì, quattro anni dopo, il suo primogenito Francesco, entrambi a causa di un incidente stradale. Le due sorelle Gaia e Beatrice e la madre Maria Luisa, da quel momento, hanno fatto affidamento a Tomaso, il quale ancora oggi ha le redini dell’impero di famiglia.

Gaia Trussardi e Giannini, matrimonio: pochi intimi presenti all’evento

Tomaso e Michelle Hunziker non hanno preso parte alla cerimonia che ha visto Giannini e Gaia diventare marito e moglie. Dalle immagini condivise dalla rivista, è possibile vedere che hanno partecipato alla cena, a Marciana Marina, la sorella Beatrice e la mamma. Invece, dalla parte dell’attore si può notare il padre Giancarlo Giannini. Non si sa il motivo per cui Michelle e Tomaso non hanno preso parte al matrimonio. Intanto, Gaia e Adriano hanno realizzato un loro grande sogno. Hanno reso nota la loro storia d’amore nell’anno 2017 e da quel momento hanno sempre dimostrato di essere una coppia innamorata e solida. Pertanto, la loro relazione non poteva non raggiungere questo traguardo.

Gaia Trussardi ha sposato Adriano Giannini: dopo la fine del matrimonio con Riccardo diventa la moglie del noto attore

Gaia Trussardi ha sposato Giannini, con delle nozze davvero top secret. Nel passato della sorella di Tomaso c’è un altro matrimonio. Nel 2006, sposò Riccardo, conosciuto a Londra dopo la morte del padre. Da questa unione sono nati due figli, ma dopo dieci anni questo amore si è trasformato in affetto. Ed ecco che Gaia ha poi incontrato Adriano, con cui ha poi deciso di convolare a nozze in gran segreto.