Castrovilli e la fidanzata Rachele: il calciatore e la Miss innamorati pazzi

La storia d’amore tra Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli è nata da poco più di un mese

È amore folle tra la Miss Italia 2016 e il giocatore della Fiorentina. Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli si sono conosciuti ad una cena tra amici, dov’è scattata la scintilla sin da subito. In un’intervista con Diva e Donna, Rachele ha raccontato la sua favola d’amore, svelando i dettagli della storia con il centrocampista. La Miss, innamoratissima, ha speso bellissime parole sul suo Gaetano, descrivendolo come un compagno perfetto, molto legato alla famiglia, dolce e con la testa sulle spalle. Anche se sono solo agli inizi, i due sono molto affiatati, tanto che lei ha rinunciato all’idea di lasciare la sua Firenze, vedendo nell’incontro con Castrovilli una rivelazione del destino.

Castrovilli e la sua fidanzata Rachele Risaliti pensano già al futuro insieme

La loro è stata un’attrazione a primo colpo: “Quando l’ho visto mi ha subito colpito”, ha detto la Risaliti parlando del suo primo incontro con il fidanzato. “Fisicamente era il mio tipo, poi l’ho conosciuto e non poteva restarmi indifferente”. Il primo passo? “Ho lasciato che fosse lui a farlo”. Giovani, innamorati e belli: Rachele e Gaetano stanno insieme da pochissimo, un mese, eppure non hanno paura a vivere il loro amore con naturalezza e spontaneità: “So che mi dovrei muovere in punta di piedi ma non ho paura a pensare al futuro con lui”, ha ammesso l’ex Miss Italia.

Rachele Risaliti: “Gaetano mi ha cambiato tanto, anche in pochissimo tempo”

Rachele ammira molto il suo compagno: “È un ragazzo con la testa sulle spalle, umile, sa che cosa vuol dire fare fatica e sacrifici per ottenere i risultati”. Il feeling è talmente forte che la Miss ha deciso di rimanere a Firenze per amore: “Evidentemente c’è qualcosa che mi lega alla mia città e mi trattiene qua, l’ho visto come un segno del destino”.