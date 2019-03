Gabry Ponte, grave lutto per il disc jockey: è morto il padre

Perdere un genitore non è mai facile e noi, in tutto questo, possiamo solo provare a rispettare il dolore di questo grande artista. Gabry Ponte è oggi è uno dei nomi più amati nel mondo della musica. In Italia e all’estero il suo talento è sempre stato apprezzato e, per questo motivo, tantissimi sono i messaggi di affetto che, sui social, i fan gli stanno continuando ad inviare (per manifestare il loro supporto o, semplicemente, per porgergli le loro più sentite condoglianze).

Gabry Ponte, dalle sale di registrazione alla TV: un artista multiforme e mai scontato

Gabry Ponte, nato a Torino nel 1973, ha dimostrato negli anni di essere un artista in grado di saper affrontare ogni tipo di sfida. Dalle sale di registrazione alle discoteche, fino alle sue apparizioni in TV (come la sua partecipazione ad Amici), è sempre riuscito a convincere il pubblico.