Cosa è successo allo youtuber Gabriele Vagnato: il video appello della madre Luana

Giorni difficili per Gabriele Vagnato. Il noto youtuber è stato fermato dalle forze dell’ordine. Ad annunciarlo la madre Luana, che ha condiviso sull’account del ragazzo un video nel quale appare piuttosto scossa e preoccupata. Il filmato ha fatto in breve tempo il giro del web e non sono mancati i commenti di solidarietà e forza alla famiglia Vagnato. Tra i tanti anche quello di un’altra celebre coppia nota su Internet, quella formata da Matt & Bise. I due, dopo aver visualizzato la breve clip (che trovate in basso) hanno dato la loro disponibilità in un momento così difficile e hanno cercato di dare coraggio al loro collega.

Le parole della madre di Gabriele Vagnato su Instagram

“Vi mando questo messaggio perché siete stati tanti a scrivermi e volevo darvi dei chiarimenti. Ieri Gabriele, alle 20.19, come si evince da questo verbale, è stato fermato dalle forze dell’ordine. È stata limitata la sua libertà. Gabriele è molto spaventato”, ha raccontato la signora Luana su Instagram, sul profilo del figlio che è seguito da oltre 600 mila follower.

Chi è lo youtuber Gabriele Vagnato

Gabriele Vagnato, classe 2001, è uno youtuber nato ad Asti ma cresciuto a Catanzaro. Sul suo canale Youtube è seguito da ben 300 mila iscritti. I suoi video raccontano la sua vita da adolescente in chiave comica. Due anni fa gli è stata affidata la conduzione di due tour in giro per l’Italia all’interno di diversi Centri commerciali, Challenge Tour e Muser Tour, che hanno riscosso molto successo tra i più giovani. Nel 2018 ha iniziato a scrivere suoi pezzi comici e ad esibirsi su diversi palchi in giro per l’italia, tra cui quello del Beautiful Festival di BeYou, dove ha riscontrato un grande successo e tante risate, davanti a più di 3000 persone.