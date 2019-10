Gabriele Vagnato non è stato arrestato: lo scherzo per promuovere il suo libro

Gabriele Vagnato arrestato? Era tutto uno scherzo! Ebbene sì, il giovane youtuber – con la complicità della madre Luana – ha inscenato su Instagram alcuni problemi con la giustizia per attirare l’attenzione dei suoi follower. Una decisione presa per promuovere il suo primo libro in uscita, dal titolo La mia vita è una sfiga. Il volume sarà disponibile in tutte le librerie il prossimo 15 ottobre ma è già possibile pre-ordinarlo online su Amazon. Gabriele ha pubblicato un simpatico video nel quale promuove la sua opera letteraria con fare simpatico, tra luoghi comuni e tanta ironia. E tra i commenti ha voluto ringraziare pure le tante persone che in questi giorni si sono preoccupati per i suoi (finti) problemi legali: “Vi voglio bene. Ora so che se dovessi morire, ci saranno persone al mio funerale”.

Chi è lo youtuber Gabriele Vagnato

Gabriele Vagnato, classe 2001, è uno youtuber nato ad Asti ma cresciuto a Catanzaro. Sul suo canale Youtube è seguito da ben 300 mila iscritti. I suoi video raccontano la sua vita da adolescente in chiave comica. Due anni fa gli è stata affidata la conduzione di due tour in giro per l’Italia all’interno di diversi Centri commerciali, Challenge Tour e Muser Tour, che hanno riscosso molto successo tra i più giovani. Nel 2018 ha iniziato a scrivere suoi pezzi comici e ad esibirsi su diversi palchi in giro per l’italia, tra cui quello del Beautiful Festival di BeYou, dove ha riscontrato un grande successo e tante risate, davanti a più di 3000 persone.