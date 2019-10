Gabriele Cirilli: l’emozionante rivelazione sulla madre di Flavio Insinna

Gabriele Cirilli e il rapporto prezioso con Flavio Insinna

Super ospite a La Vita in Diretta, Gabriele Cirilli si è raccontato dinnanzi a Lorella Cuccarini. Il comico è entrato in studio trionfante beccandosi i complimenti della conduttrice che lo ha trovato in perfetta forma. L’ex star del Tale e Quale Show ha svelato che dietro il suo dimagrimento c’è stato però un piccolo problema di salute. Nulla di grave, coliche renali che ormai sono un ricordo. Insieme a Lorella, il comico ha ripercorso la sua carriera dagli inizi sino ad arrivare al successo degli ultimi anni. Cirilli ha parlato inoltre del rapporto che ha con Enrico Brignano e Flavio Insinna, con il quale ha formato un trio un bel po’ di anni fa, e proprio sul conduttore de l’Eredità ha rivelato degli aneddoti molto interessanti. Per Flavio, Gabriele ha avuto solo buone parole dimostrando di nutrire nei suoi confronti un grandissimo affetto. Eh già perché i due sono stati insieme per tanti anni quando Cirilli si trasferì in Abruzzo.

Gabriele Cirilli: la madre di Flavio Insinna gli fece un gran regalo

Lorella Cuccarini ha voluto far ricordare al suo ospite quando la famiglia di Flavio Insinna lo ‘adottò’. Cirilli, infatti, ha vissuto per tanti anni sotto lo stesso tetto del suo collega che per lui, che non aveva nessuno in Abruzzo, era diventato un vero e proprio punto di riferimento. “Flavio è una brava persona che viene da una famiglia che a me ha dato tanto”, ha detto Gabriele che ha poi rivelato: “Pensa che sua madre mi ha regalato la mia prima auto”. Una confessione, questa, molto toccante che dimostra quanto il comico fosse ben voluto dalla famiglia e specialmente dai genitori del suo grande amico.

Il comico si commuove ricordando il suo esordio: “È stato duro”

Durante l’intervista non è poi mancato un momento di grande commozione. Gli occhi di Gabriele si sono velati di lacrime quando ha ricordato gli inizi della sua carriera. Ora lui è molto amato dal pubblico ma gli esordi non sono stati per nulla facili: “L’inizio è stato duro, la gavetta poi. Io comunque ho dovuto lavorare perché mio padre non era stato fortunato col lavoro” – ha detto il comico che ha poi ricordato sua madre – Mia madre è stata una grande donna, perché mi ha dato forza ed energia”.