Gabriel Garko sincero da Giulia Salemi tra erezioni sul set, cachet al Gf Vip e il gelo con Manuela Arcuri

Gabriel Garko ha fatto tappa nel podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio per moda“, parlando a ruota libera della sua carriera e del suo privato. Il divo 54enne torinese ha ricordato la scelta di fare coming out al Grande Fratello Vip, evidenziando che fu una decisione obbligata. Ha anche raccontato alcuni curiosi aneddoti piccanti riguardanti alcune scene cinematografiche che lo hanno visto protagonista. Spazio anche agli aneddoti sul matrimonio con il marito Giorgio, avvocato palermitano che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. E ancora, ha fatto i nomi delle due donne che considera, tra le colleghe, amiche.

Gabriel Garko intervistato da Giulia Salemi: l’erezione e l’imbarazzo sul set

Garko, nel corso della sua carriera, ha girato moltissime scene sensuali. Salemi ha voluto sapere com’è realizzare certi momenti davanti alla telecamera. “Io avevo il famoso calzino”, ha spiegato il divo, facendo riferimento all’oggetto che serve a coprire i genitali. L’influencer ha poi chiesto se abbia mai avuto qualche ‘incidente’ sul set. “Due o tre volte ho avuto un’erezione”, ha rivelato con sincerità l’attore, narrando che cosa avvenne nel corso delle riprese di un film di Tinto Brass: “Ebbi un’erezione ed ero imbarazzato. Sai, ero davanti a 70 persone”, ha ricordato Gabriel. E poi? “Poi arriva Tinto Brass, e dice: “Che cosa succede? Ah, ho capito… Spruzzino!”. Una persona è arrivata con questo spruzzino ed è tornato tutto normale”.

Il coming out al Grande Fratello Vip: “Avrei potuto chiedere più soldi”

La chiacchierata si è spostata sul coming out di Garko. Scelse il Grande Fratello Vip per uscire definitivamente allo scoperto. Anche perché in quell’edizione Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, fece rivelazioni alquanto delicate sulla sua storia con Gabriel, lasciando intendere che fosse fake. Allora si disse che il divo percepì un maxi cachet. “Non è vero, avrei potuto chiedere molti ma molti più soldi. Ma non l’ho fatto per denaro”, ha sottolineato l’attore. E ancora: “Il coming out lo facevo io o sarebbe stato fatto da qualcun altro. Per me è stato uno shock. Secondo me, fino a quando siamo costretti a fare il coming out, vuol dire che nulla è cambiato. Oggi sento delle cavolate che vengono dette anche da persone che vorrebbero governare questo Paese. Ci nasci, non è che lo diventi!”.

L’amicizia con Eva Grimaldi e Maria Grazia Cucinotta. E sull’ex Manuela Arcuri: “Mai più sentita”

Garko ha inoltre raccontato che ha pochissime amicizie nel mondo della tv e del cinema. “Ne ho solo due e sono Maria Grazia Cucinotta ed Eva Grimaldi”, ha rivelato. E la sua ex Manuela Arcuri? “Mai più sentita”. Ogni tanto, invece, ha contatti con Rosalinda Cannavò. Infine un aneddoto su Raoul Bova: “Siamo sempre stati considerati competitor. Anni fa gli chiesi di fare un film insieme, ma non siamo riusciti a farlo. Ci siamo anche frequentati in amicizia per un periodo. E sono molto amico della sua ex moglie Chiara Giordano”.