Gabriel Garko ha un nuovo amore: una giovane donna ha conquistato l’attore

Gabriel Garko ha un nuovo amore: mistero sulla giovane donna che sta facendo battere il cuore all’attore

Il cuore di Gabriel Garko è tornato a battere per una nuova, giovane e misteriosa donna. A riportare la notizia, nel suo ultimo numero, è stato nello specifico il settimanale Oggi. Sull’identità della donna, però, niente è stato aggiunto di preciso. Quello che sappiamo, stando a quanto riportato dal giornale stesso, è che la ragazza in questione sarebbe molto più giovane di lui e che Gabriel starebbe facendo di tutto per mantenere il riserbo su questa storia. Come è noto, infatti, Garko non è mai stato il tipo da sbandierare ai quattro venti la propria vita sentimentale. Riusciranno comunque i professionisti del gossip a scoprire di più?

Gabriel Garko innamorato: il settimanale Oggi lancia lo scoop sulla nuova fiamma dell’attore

Lo scoop sulla nuova fiamma di Gabriel Garko, come anticipato sopra, è stato lanciato in esclusiva nell’ultimo numero di Oggi. Nella rubrica Pillole di Gossip, infatti, è stato scritto: “In quel di Zagarolo (città in cui abita l’attore, ndr) si mormora che Gabriel Garko abbia un nuovo e tormentato amore, molto più giovane di lui e lontano dalle luci della ribalta”. Sulla questione, inoltre, è stato aggiunto che sarebbe l’attore stesso, al momento, a non voler rendere pubblica questa relazione. Prima o poi uscirà mai allo scoperto?

Gabriel Garko: gossip e nuovi amore dopo Auda Del Vesco

Chi è la donna misteriosa che dopo la fine della storia con Auda Del Vesco ha conquistato Gabriel Garko? La voglia di mantenere privata la sua vita amorosa, di fatto, non ha certo reso meno esposto l’attore al gossip. Da quando è tornato single, infatti, continuano ad essergli affibbiati presunti flirt e amori che, poi, difficilmente vengono presentati al pubblico da Gabriel. Sarà così anche questa volta? Staremo a vedere.