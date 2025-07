Gabriel Garko in ospedale: infortunio sul set, come sta

Soltanto qualche settimana fa aveva annunciato il grande ritorno sul set de L’Onore e il rispetto ed ora si ritrova su un letto d’ospedale ad aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Gabriel Garko si è infortunato mentre era al lavoro, e ora sono in molti a chiedersi se le riprese della nuova stagione della fiction, tanto amata dagli italiani, continueranno o verranno interrotte.

Gabriel Garko infortunato: cosa è successo

Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto sul set poiché Gabriel Garko non ha fornito dettagli specifici. Ha comunque tenuto a informare i fan attraverso un reel pubblicato sui social in cui mostra alcune immagini delle ultime ore trascorse in ospedale. In alcuni momenti è disteso sul letto di una stanza, in altri, invece, è seduto sulla sedia a rotelle con le stampelle al fianco. Si deduce, quindi, che abbia riportato un infortunio.

Come sta adesso

Secondo quanto riferito dall’attore, le sue condizioni di salute sarebbero buone, tanto da sottolineare che tornerà sul set più forte di prima. Garko ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato e sostenuto in questi ultimi giorni, in particolare l’equipe medica che si è preso cura di lui. Non ci resta che attendere la sua completa guarigione.

L’Onore e il rispetto: possibili scenari

L’infortunio di Gabriel Garko sul set de L’Onore e il rispetto non era stato previsto né dall’attore né dalla produzione, che da settimane è tornata al lavoro per dare vita a una nuova stagione imperdibile. Ora, resta da capire se le riprese proseguiranno anche senza uno dei protagonisti principali oppure se verranno momentaneamente sospese in attesa del suo ritorno.

Una fiction di successo

Tanti italiani, fan de L’Onore e il Rispetto, sognavano da tempo il grande ritorno della fiction in televisione. Oggi questo desiderio sta per diventare realtà: sono infatti appena iniziate le riprese della nuova stagione. La serie dei primi anni del 2000 è stata molto seguita all’epoca della messa in onda e nel corso degli anni è tornata più volte alla ribalta, grazie a repliche televisive e alle piattaforme streaming, conquistando anche una nuova generazione di spettatori. I giovani di allora sono diventati adulti e gli adulti sono invecchiati, ma tutti conservano un ricordo indelebile della storia di Tonio Fortebracci, iconico personaggio interpretato da Gabriel Garko.

Sarà per il mix di dramma, passione, vendetta e legami familiari, per l’Italia segnata dalla criminalità e dai conflitti morali, o per un cast strepitoso: la fiction di Mediaset L’Onore e il Rispetto ha lasciato il segno. Ora il pubblico è curioso di conoscere quale saranno le nuove storie, colpi di scena, amori e scelte da fare.