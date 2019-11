Gabriel Garko e le canne: Maurizio Costanzo deluso

Gabriel Garko ha fumato canne: Maurizio Costanzo non approva

Ha fatto parecchio discutere la confessione di Gabriel Garko a Live-Non è la d’Urso. Ospite nel salotto di Barbara d’Urso per presentare l’autobiografia Andata e ritorno, l’attore ha ammesso di fumare ogni tanto una canna. Un’abitudine che l’ex di Eva Grimaldi ha preso dopo un viaggio da ragazzo a Londra. Anche se Gabriel ci ha tenuto a dire che una volta è addirittura collassato per il troppo fumo e che questo l’ha spaventato parecchio. Le confidenze di Garko non sono piaciute a più di qualche telespettatore e in particolare a Maurizio Costanzo che, attraverso la rubrica televisiva che cura sul settimanale Nuovo, ha bacchettato duramente l’interprete di tante fiction Mediaset.

Maurizio Costanzo rimprovera Gabriel Garko per le sue parole

“Garko sbaglia, certe cose in tv non si dicono. Un personaggio come Gabriel non deve mai dimenticare la responsabilità verso il pubblico”, ha dichiarato Maurizio Costanzo, che è dunque rimasto parecchio deluso dal comportamento dell’attore 47enne. Una confidenza, tra l’altro, sulla quale l’interprete ci ha scherzato su con Barbara d’Urso. “Non è che adesso mi arrestano?”, ha chiesto con il sorriso sulle labbra l’attore.

Gabriel Garko e la confidenza sulle canne da Barbara d’Urso

“Ero a Londra e ho iniziato a fumare queste canne che ci passavano, non sapevo fossero ‘purini’ ovvero fatte solo con marijuana, e sono andato in paranoia: avevo il terrore che mi buttassero nel Tamigi”, ha ricordato Gabriel Garko. “Canne ne fumo ogni tanto, se capita”, ha aggiunto.