Furto in casa di Samantha De Grenet: “Pronta a pagare un riscatto”

Furto in casa di Samantha De Grenet. Sabato sera, una banda di ladri esperti, poco dopo le ore 20, si è intrufolata nell’appartamento romano della showgirl e di suo marito Luca Barbato (la coppia vive nel quartiere Parioli), portandosi via un bottino da migliaia di euro. Il colpo è riuscito a metà in quanto ad un certo punto la showgirl è rientrata nella propria dimora, mettendo in fuga i criminali che, evidentemente, non si aspettavano che la donna tornasse a casa.

I ladri si sono arrampicati salendo dalla canna fumaria di un ristorante

La vicenda è stata raccontata dal quotidiano Il Messaggero che, dopo aver contattato la De Grenet, ha spiegato che molto probabilmente i ladri sono riusciti a raggiungere l’appartamento salendo dalla canna fumaria di un ristorante. Dunque sono poi entrati nell’abitazione della presentatrice.

Stando alle informazioni in possesso della polizia, come riferisce sempre il quotidiano romano, da casa De Grenet-Barbato sarebbero spariti preziosi per migliaia di euro trafugati da due stanze. Poteva andare peggio, se proprio si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: come poc’anzi accennato l’agire dei ladri è stato interrotto in quanto la De Grenet è tornata a casa, fatto che ha sorpreso i malviventi.

Zero impronte digitali, rapina da professionisti del crimine

La scientifica non ha trovato impronte digitali. Ciò significa che coloro che hanno messo a segno il furto sono professionisti del crimine e non dei ladruncoli improvvisati. Le indagini ora si concentreranno sulle immagini delle telecamere. Non è escluso che il furto possa essere collegato a un’altra rapina avvenuta pochi giorni fa, con modalità simili, a un dirimpettaio proprio della De Grenet che si è visto portare via una cassaforte con 200 mila euro in contanti.

Le parole di Samantha De Grenet

“Non si aspettavano che tornassi, forse pensavano che dovessi passare il fine settimana fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e proprio. Entrano nel tuo rifugio. Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto”. Così la De Grenet al quotidiano Il Messaggero

La conduttrice non è la prima volta che si trova ad affrontare simili vicende. Aveva già subito furti in casa in passato, uno a Roma e due a Milano. “Sono pronta a pagare un riscatto, mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo enorme”, ha infine concluso, sperando di poter recuperare parte del maltolto