Fuorionda Sanremo: Belen furiosa nel backstage sgridata dal tecnico (video), Fedez contro i colleghi

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci e con l’incoronazione di Stefano De Martino, designato come successore di Carlo Conti per l’edizione del prossimo anno. La kermesse, appena terminata, non è stata travolta da grandi polemiche, anche se qualcosa di degno di nota su tale fronte è capitato. Ad esempio non è passata inosservata la frecciata rifilata ad alcuni colleghi da Fedez e un curioso fuori onda di Belen Rodriguez che, dopo il patatrac della sua esibizione lampo nel corso della terza serata, è sbottata dietro le quinte dell’Ariston. Giustamente, però, il tecnico al quale si è rivolta l’ha messa al proprio posto, facendo notare alla showgirl che il disallineamento della sua voce con la base musicale si è verificato per colpa sua e di nessun altro.

Sanremo 2026: la bordata di Fedez ai finalisti dello scorso anno

Fedez quest’anno è sbarcato a Sanremo in versione “zen” rispetto al 2025, quando era reduce dalla rumorosissima separazione da Chiara Ferragni. Inoltre il rapper ha sostenuto che rispetto a quanto avvenuto 12 mesi fa durante la finale, nel 2026 gli artisti che hanno composto la rosa dei 5 che si sono giocati la vittoria fino all’ultimo respiro sono stati molto più vicini l’un l’altro.

“Questi finalisti sono molto più simpatici di quelli dell’anno scorso! Ora c’è più coesione, l’anno scorso ognuno si faceva gli affari propri”, la bordata del cantante. Non è difficile capire a chi abbia fatto riferimento: nel 2025, della cinquina che si sfidò all’ultimo round facevano parte Olly, Lucio Corsi, Brunori Sas e Simone Cristicchi, oltre allo stesso Fedez.

Belen sbrocca, il tecnico le spiega cosa è accaduto

Belen, nella terza serata di Sanremo, durante l’esibizione di Samurai Jay, ha fatto il suo ingresso in scena scandendo una breve frase contenuta nel brano Ossessione. “Amor, stiamo correndo un po’ troppo, facciamolo lento”, l’intervento dell’argentina. Nonostante la brevità della frase, qualcosa è andato storto. La modella non è andata a tempo con la base musicale e il risultato non è stato dei migliori, per usare un eufemismo.

Nel programma DietroFestival, sono emersi dei dettagli relativi alla vicenda e anche le immagini di quel che è accaduto dietro le quinte. Belen non ha voluto usare gli in-ear, ossia le cuffie auricolari che aiutano gli artisti ad allinearsi con i brani cantati. Essendosi resa conto che la sua ‘irruzione’ sul palco non è stata brillante, nel rientrare nel backstage è sbottata. “Non sento un ca**”, ha dichiarato. Pronta la replica del tecnico, che l’ha pure rimproverata: “Non hai voluto mettere gli in-ears”. “È andata benissimo, se mettevi gli in-ears sentivi. Ma comunque ci sta”, ha aggiunto il tecnico, evitando di mettere il dito nella piaga.