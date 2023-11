Fuorionda Giambruno, parla Gerry Scotti: “Ecco cosa avrei fatto io”

Gerry Scotti torna a parlare del caso Giambruno e si schiera dalla parte di Antonio Ricci. Il conduttore, a partire da aprile, sarà dietro il bancone di Striscia la Notizia e ad Oggi ha rivelato come la pensa sulla questione Ricci- Giambruno.

Scotti ha spiegato che anche lui, al suo posto, avrebbe reso pubblici quei video: “Ricci non avrebbe mai chiesto un consiglio. Nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto“.

Il conduttore ha pubblicato un libro dal titolo Che cosa vi siete persi, edito da Rizzoli, dove ha ripercorso la sua vita. Attraverso degli oggetti ha raccontato del cambiamento che ha avuto dopo il Covid e della sua carriera.

“Dopo aver provato paura per la mia vita, mi sono ripromesso di risolvere qualsiasi ruggine, grande e piccola. Ho perdonato tutti, anche chi avrebbe dovuto chiedermi scusa. Non sa quanto stia meglio. Sono leggero come una piuma“