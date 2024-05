Fuorionda Belve: fumo ingloba Arisa, Fagnani basita e corteggiata

The end, Belve ha chiuso i battenti. Martedì 30 aprile, su Rai Due, è andata in onda l’ultima puntata della stagione del popolare programma condotto da Francesca Fagnani, che, per terminare in bellezza, ha intervistato la frizzante Francesca Pascale, la vulcanica Mara Maionchi e il vispo Piero Chiambretti. Inoltre ha accolto in studio Arisa, che si è cimentata in una performance sulle note del celebre brano L’appuntamento, canzone mitica di Ornella Vanoni. Dopo che Fagnani ha salutato il suo pubblico in modo alquanto strano (pare che ci sia profumo di addio alla Rai, ma su questo punto torneremo dopo), sono stati trasmessi una serie di esilaranti fuorionda.

Belve, il fuorionda sul fumo che ha inglobato Arisa: Fagnani boccia l’idea

L’esibizione di Arisa è stata lodevole, in uno studio privo di fumo che, invece, nelle intenzioni iniziali della Fagnani e degli autori del programma, avrebbe dovuto esserci per rendere la scena più d’impatto. L’idea, dopo le prove, mostrate da un fuorionda, è stata accantonata. E per fortuna, viene da dire, visto che con il fumo Arisa e i musicisti che l’accompagnavano sono stati ‘inglobati’ nella nebbia. Una situazione per nulla ad effetto.

“Questo fumo… raga soffoca”, ha esclamato la conduttrice durante le prove, mettendosi il viso tra le manie e intuendo subito che l’escamotage non sarebbe stato un colpo di genio. E pure Arisa è rimasta sorpresa. Infatti, al termine della prova ha esclamato: “La rifacciamo perché non mi aspettavo il fumo”. Alla fine, per la messa in onda, niente effetto nebbia. Grazie a Dio!

Francesca Pascale: il timore sui congiuntivi e la battuta su Fagnani

Spazio poi al post intervista di Francesca Pascale, preoccupata di aver sbagliato qualche tempo verbale. “I congiuntivi li ho mancati?”, ha chiesto la compagna di Paola Turci alla padrona di casa che l’ha rassicurata con una battuta su un ex politico: “Abbiamo avuto Alessandro Di Battista qua, sei andata benissimo”. “E avete avuto pure Rocco Casalino“, l’eco della Pascale. “Esatto“, la risposta complice della giornalista.

Tutte le belvate che non dovevamo vedere, le abbiamo viste a #Belve e #RaiPlay non dimentica, corri a vedere tutte le puntate 🎬@francescafagnan pic.twitter.com/IWNuXUzd0Y — Rai2 (@RaiDue) May 1, 2024

L’ex di Silvio Berlusconi, che durante l’intervista ha sottolineato come da sempre le piaccia corteggiare piuttosto che essere corteggiata, ha dato un assaggio di tale sua inclinazione: “Adesso posso corteggiarti… Ah no, sono sposata, non posso”. “Te lo devi ricorda, ormai”, la replica in romano stretto della Fagnani.

Belve, saluti: Fagnani lascia la Rai?

Altro particolare degno di attenzione sono stati i saluti di Francesca Fagnani. “Tanto da qualche parte prima o poi ci si rivede. Adesso sigla, ciao!”, ha scandito la giornalista. In che senso “da qualche parte?”. Solitamente, quando si ha la certezza di rimanere in un’azienda, si rimanda alla prossima stagione sottolineando che si resta sulla medesima rete. Che anche la Fagnani stia pensando di migrare altrove? Magari al Nove come qualcuno sostiene da settimane?