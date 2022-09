Funerali Regina, Kate Middleton impeccabile: outfit e marchi scelti

Si sono svolti a Londra nella mattinata del 19 settembre i solenni funerali della Regina Elisabetta II, che si è spenta al Castello di Balmoral lo scorso 8 settembre. Tutti i membri della famiglia reale inglese erano presenti alla celebrazione religiosa, tra questi, ha spiccato ancora una volta per le sue scelte di stile la neo Principessa del Galles, Kate Middleton.

La moglie del Principe William è da sempre un’icona di stile, grazie al suo gusto nel selezionare il giusto outfit per ogni evento. Anche in quest’occasione di lutto profondo, ha saputo rappresentare la monarchia con un abbigliamento elegante e impeccabile. Inoltre, non si è lasciata sfuggire nemmeno stavolta l’occasione per rendere omaggio alla defunta Regina Elisabetta II.

Kate ha scelto per il funerale della compianta sovrana una creazione della casa di moda britannica Alexander McQueen. Non una novità: per ogni evento importante della sua vita, la Principessa si è affidata ai consigli e al gusto stilistico della celebre firma inglese. In passato, McQueen ha confezionato l’iconico abito da sposa della Middleton e anche i vestiti indossati al matrimonio di Harry e ai battesimi dei tre principini.

Per il funerale del secolo, la Principessa del Galles ha scelto un coat dress. Si tratta di un cappottino dalle linee particolari, che Kate utilizza come fosse un vestito. L’abito, rigidamente nero, ha uno scollo davanti che ha esaltato la meravigliosa collana indossata.

Kate ha quindi onorato la memoria della Regina Elisabetta II tributandole un omaggio tramite il suo outfit. Il collier indossato dalla Principessa al funerale era il meraviglioso “Four Row Japanese Pearl Choker“, di proprietà della defunta sovrana.

Con la scelta di questo particolare gioiello, la moglie di William ha implicitamente reso omaggio anche al Duca di Edimburgo, Filippo, in quanto lo stesso collier era al collo della Principessa in occasione dell’ultimo saluto al principe consorte.

L’outfit della futura regina è stato completato da un paio di décolleté di Gianvito Rossi e da un cappello con veletta di Philip Treacy, in perfetto accordo con l’etichetta reale, che prescrive che il volto della donne sia coperto durante le cerimonie funebri.