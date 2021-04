Funerali Filippo, Kate Middleton: collana da capogiro, di chi è e quanto vale

Nel pomeriggio odierno si sono celebrati i funerali del Principe Filippo: occhi puntati sulla Royal Family che, come è noto, sta attraversando un momento difficile della sua storia. Attualmente è in corso una faida interna con i duchi di Sussex Harry e Meghan. A proposito della Markle: ai funerali non si è vista (ufficialmente perché incinta e impossibilitata a volare dagli Usa e Londra). Chi ha presenziato invece è stata Kate Middleton, moglie del Principe William.

La duchessa di Cambridge ha sfoggiato una veletta nera ed è stata impeccabile, come al solito. A colpire è stata anche la collana di perle a tre giri portata al collo. Il gioiello, dal valore inestimabile, fa parte della collezione privata della regina Elisabetta II ed è stata indossata nel 1982 dalla Principessa Diana a un banchetto di Stato in Olanda. Il prezioso fu commissionato dalla sovrana con le perle ricevute in dono dal governo giapponese.

Kate Middleton lavora per riportare la pace tra William ed Harry

Fonti d’oltremanica hanno fatto sapere nelle scorse ore che il clima tra Harry e William è tesissimo. Quest’ultimo non ha ancora perdonato al fratello l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e il fatto che non sia tornato in Inghilterra in tempo per salutare di persona il nonno.

Le frizioni sono talmente pesanti che i due fratelli, che sono sempre apparsi nelle cerimonie pubbliche uno al fianco dell’altro, al funerale di Filippo sono stati ‘divisi’. A tenerli a debita distanza un loro cugino, che, sia al corteo sia nella Cappella San George, si è piazzato in mezzo a loro.

Che dolore vedere William e Harry ai lati estremi della fila. #principefilippo #PrincePhilipfuneral pic.twitter.com/8q9cUtkn1r — Mario Manca (@MarioManca) April 17, 2021

Un fatto che non è sfuggito e che ha certificato una volta di più quanto i rapporti tra i reali siano difficili in questo momento. Chi starebbe cercando di risolvere la vicenda nel nome della pace è Kate Middleton che starebbe spingendo il marito William ad abbassare la tensione e a trovare dei punti di contatto con Harry e con sua moglie Meghan.

La missione della duchessa di Cambridge non è per nulla facile, ma i ben informati sussurrano che forse c’è lo spazio per ricucire.