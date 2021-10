Friends, morto Gunther: i messaggi d’addio del cast, da Aniston a LeBlanc

James Michael Tyler, il Gunther di Friends, è morto ieri. La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare in rete nella tarda serata di domenica 24 ottobre 2021, ora italiana, e ha fatto il giro del mondo. Friends è una delle serie tv più viste e amate di sempre, i sei protagonisti sono rimasti nel cuore di molti adolescenti degli anni Novanta e Duemila, ma anche chi non faceva parte del cast principale ha lasciato il segno. Questo è di sicuro il caso di Gunther, uno dei personaggi marginali più divertenti. Per questo la morte di James Michael Tyler ha lasciato un vuoto nei cuori dei fan di Friends, e non solo.

L’attore si è spento a 59 anni a causa di un cancro. Lo aveva reso noto lui stesso dopo la Reunion di Friends, alla quale non ha potuto partecipare di persona proprio per la sua malattia. Ma la sua presenza non è mancata, perché è riuscito a collegarsi con gli attori e quindi ha partecipato anche lui. Nella serie Gunther era il manager del Central Perk, la caffetteria dove i sei protagonisti si sono incontrati per dieci lunghi anni. E poi era innamorato perso di Rachel, non riuscendo però mai a fare breccia nel suo cuore.

L’annuncio della sua scomparsa è arrivato dal suo agente, che lo ha ricordato come Gunther di Friends ma anche come marito, musicista e attore. Tyler è venuto a mancare a Los Angeles, nella sua abitazione; il cancro alla prostata gli era stato diagnosticato nel 2018. Nelle scorse ore anche gli attori del cast di Friends hanno detto addio a Gunther, con dei messaggi su Instagram. Sul social è arrivato il messaggio anche sulla pagina ufficiale della serie, che lo ha definito “parte integrale della famiglia di Friends”. Jennifer Aniston, la sua amata Rachel, lo ha ricordato così:

“Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai portato nello show e nelle nostre vite. Mancherai così tanto”

Matt LeBlanc, ovvero il Joey di Friends, ha scritto questo messaggio: “Ci siamo divertiti un sacco, amico. Ci mancherai”. Anche Lisa Kudrow, Phoebe, ha dato il suo addio a Tyler su Instagram. Lei ha scritto: “James Michael Tyler, ci mancherai. Grazie per essere stato qui per noi”. Non è mancato il messaggio d’addio a Gunther da parte di Monica, ovvero l’attrice Courtney Cox:

“La grandezza della gratitudine che hai sempre portato nella stanza e hai mostrato ogni giorno sul set è pari alla grandezza della gratitudine che ho io per averti conosciuto”

Al momento non hanno ancora ricordato sui social l’attore scomparso gli altri due attori, David Schwimmer e Matthew Perry, rispettivamente Ross e Chandler. Ciò non toglie che lo abbiano potuto ricordare in privato.