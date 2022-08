Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati: parla l’attrice

Un annuncio spiazzante: Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati. La storia d’amore che ha fatto sognare molti giovani è giunta al capolinea. Giorno dopo giorno, arrivano notizie su coppie che scoppiano e questa volta è toccato a loro. Probabilmente i fan non si aspettavano che sarebbe arrivato un annuncio del genere, visto che nessuno dei due aveva mai aperto l’argomento. Anzi, alla giovanissima attrice continuavano ad arrivare delle segnalazioni su nuove frequentazioni tra Fred e altre ragazze. Eh sì, perché lui pare abbia già voltato pagina.

Nonostante la differenza d’età, lui 32 anni e lei 22, De Palma e Beatrice pare si siano conosciuti nel 2019, quando entrambi uscivano da due storie, e hanno iniziato una relazione amorosa importante. Sembra, però, che i due si siano frequentati per qualche anno prima di rendere nota la loro relazione. In questi ultimi mesi, si parlava di una presunta crisi tra loro. Solo a giugno, i fan temevano che si stessero allontanando. Alcuni dettagli hanno fatto, però, pensare che tutto stesse procedendo a gonfie vele.

Non hanno mai amato condividere scatti della loro vita insieme sui social network. Per questo, era un po’ difficile captare se questa crisi ci fosse oppure no. A spazzare via queste voci ci aveva pensato De Palma, condividendo alcune Stories con cui faceva gli auguri di compleanno alla fidanzata. Ma ecco che ora arriva la conferma sulla rottura definitiva e a darla è la stessa Vendramin, attraverso il suo ufficiale profilo Instagram.

“Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po’. Siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade della sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”

Sembra, da ciò che lei dichiara, che l’addio è arrivato qualche tempo fa e non è recentissimo. E sembra che Fred De Palma (Federico Palana, suo nome vero) abbia già archiviato la loro love story o almeno che stia cercando di farlo.

Chi è Beatrice Vendramin

Beatrice Vendramin ha 22 anni, classe 2000 e originaria di Milano. Da bambina è entrata a far parte del mondo del cinema e della moda, come attrice e modella. Precisamente, a soli quattro anni ha iniziato a fare shooting e ad apparire sulle riviste di moda. Infatti, ormai è un punto di riferimento per molti giovani. Ha preso parte alla sitcom Disney Alex & co. Ha raggiunto anche il grande schermo con il film Come diventare grandi nonostante i genitori. Col tempo è diventata una star sui social: su Instagram conta attualmente 1 milione di seguaci.