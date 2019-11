Fred Bongusto è morto: addio al cantante di “Una rotonda sul mare”

Fred Bongusto è morto: l’annuncio del suo ufficio stampa

Addio a Fred Bongusto, una delle voci più amate della canzone italiana. L’artista si è spento all’età di 84 anni. Raggiunse una grande popolarità negli anni Sessanta e Settanta, facendo breccia nel pubblico come il ‘classico’ cantante confidenziale. Il suo più grande successo rimane l’indimenticabile brano ‘Una rotonda sul mare’. Il 2 giugno 2005 ha ricevuto dal Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, l’onorificenza al merito della Repubblica. Ad annunciare la tragica notizia è stato l’ufficio stampa dell’artista, che ha reso noto che è venuto a mancare nella notte, alle 3.30, in un ospedale a Roma. Da diverso tempo aveva problemi di salute. I funerali saranno celebrati a Roma lunedì 11 novembre (ore 15,00), nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti), presso piazza del Popolo.

Fred è nato a Campobasso il 6 aprile 1935. All’anagrafe fu Alfredo Antonio Carlo Buongusto. Il debutto avvenne nel 1960 con ‘Bella bellissima’. La popolarità arriva in fretta grazie al successo con il lato B del suo primo 45 giri, ‘Doce doce’. Il suo stile trasse ispirazione da quello di Frank Sinatra di cui fu un grande ammiratore. Bongusto collaborò anche con i grandi registi del cinema, realizzando diverse colonne sonore. Dino Risi, Salvatore Samperi e Alberto Lattuada sono alcuni nomi con cui lavorò. La sua ultima apparizione in pubblico è stata il 21 aprile 2013 a Roma in un concerto in memoria di Franco Califano, scomparso qualche giorno prima, che aveva scritto per lui ‘Questo nostro grande amore.’