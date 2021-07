Fratelli Hazard: una famiglia ‘nel pallone’

I tifosi del calcio e gli addetti ai lavori li conoscono come i fratelli Hazard: Eden e Thorgan. Loro sono le due punte di diamante della Nazionale belga ai campionati Europei 2021. Ma a colpire di più è la loro toccante storia familiare, che ha appassionato i più.

L’abbraccio tra i due fratelli in campo, dopo aver messo a segno un gol contro il Portogallo, ha emozionato, ma anche dato il via ad una serie di chiacchiericci sul loro conto. Mentre correva verso Eden, Thorgan ha certo catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo.

Come spesso accade tra fratelli, anche la carriera di Thorgan è stata oscurata da quella del fratello maggiore. Lui ha giocato prima nel Chelsea, ora nel Real Madrid. Come nel caso di Lukaku, anche la famiglia Hazard sembra avere nel suo DNA la passione per il calcio.

Sia papà Thierry che mamma Carine sono stai in passato entrambi giocatori. Ricoprivano ruoli diversi: il primo in seconda divisione, mentre la seconda in prima divisione femminile. La coppia ha però ad un certo punto messo da parte la passione per l’attività calcistica, per dare più attenzioni e spazio alle esigenze familiari.

Dall’amore di Thierry e Carine sono nati altri due figli, oltre Eden e Thorgan. E neanche a dirlo a tutti e quattro i figli hanno trasmesso la passione per il pallone. Anche i figli minori, Kylian e Ethan sono pronti a farsi conoscere dalle grandi platee e dalle tifoserie internazionali.

Kylian attualmente gioca nel ruolo di attaccante del Cercle Bruges, mentre il fratello al Tubize. I quattro fratelli si contraddistinguono anche per il grande feeling che hanno. Anche se ad unirli c’è l’amore familiare, a farli diventare quasi una squadra è la passione comune per il calcio.

Passione che è ormai diventata parte integrante delle loro vite. E di cui difficilmente potranno in futuro fare a meno.