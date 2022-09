Franco Terlizzi scarcerato: perché l’ex naufrago è uscito dal carcere

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi torna a casa, ma sono ancora in piedi le accuse che lo vedono in affari con un boss della ‘ndrangheta

Franco Terlizzi è stato scarcerato nelle scorse ore. L’ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi era stato arrestato con l’accusa di essere stato il prestanome di un boss della ‘ndrangheta. La notizia dell’arresto è arrivata qualche giorno fa, precisamente lo scorso 6 settembre. Tutte le testate giornalistiche hanno riportato quanto accaduto e il figlio Michael Terlizzi ha preso prontamente le difese del padre. Oltre l’ex pugile, le forze dell’ordine hanno portato in arresto altre dodici persone in un’operazione contro la ‘ndrangheta.

Per Franco la situazione sembra prendere una piega positiva. Infatti, è uscito dal carcere di Monza, dove era finito tre giorni fa con l’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e della Guardia di Finanza di Milano e Pavia. Perché Terlizzi è stato scarcerato? Il giudice per le indagini preliminari ha accolto l’istanza che avevano presentato gli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea. Ovviamente ci saranno ulteriori indagini e il processo per capire se ci sarà una condanna oppure se verrà definitivamente scagionato dalle importanti accuse.

Dunque, Terlizzi passa dalla prigione ai domiciliari. Il merito va ai suoi difensori. I due legali avevano contestato il provvedimenti di fermo e la richiesta di custodia cautelare, chiedendo appunto la sua scarcerazione. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è detto pronto a lottare per provare la sua innocenza. Mentre la carrozzeria per cui Terlizzi è accusato di intestazione fittizia è stata sequestrata, i suoi avvocati hanno prontamente fatto presente che non c’era un valido motivo per spiegare il fermo del loro assistito in quanto mancherebbe “il pericolo di fuga”.

Chi è Franco Terlizzi

Il pubblico di Canale 5 ricorderà sicuramente Franco durante la sua esperienza all’Isola. Ma è anche un ex pugile e pr della discoteca Hollywood, un locale molto noto a Milano. La sua partecipazione al reality show di Mediaset risale all’anno 2018, ma non approdò in Honduras come un Vip. Infatti, superò inizialmente il percorso di Saranno Isolani, battendo gli altri aspiranti naufraghi.

Il suo arrivo sul piccolo schermo ha permesso al figlio Michael di approdare nella Casa del Grande Fratello 16, condotto da Barbara d’Urso, e ancora prima a Temptation Island come tentatore.