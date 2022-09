Franco Terlizzi arrestato per ‘ndrangheta: pesanti accuse, i fatti

Ex volto dell’Isola dei Famosi, il pugile è finito in manette al termine di una operazione della guardia di finanza

Franco Terlizzi, ex Isola dei Famosi, è stato arrestato. La notizia è arrivata nelle prime ore della mattina di oggi, ripresa dalle principali testate giornalistiche. Proprio questa mattina i nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza hanno arrestato tredici persone, tra cui c’è anche Terlizzi, in una operazione contro la ‘ndrangheta. Terlizzi era ospite in televisione dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi nel 2018 e soprattutto quando suo figlio Michael era nella Casa del Grande Fratello, condotto da Barbara d’Urso.

Oggi il nome è rispuntato fuori per notizie ben diverse dal mondo dello spettacolo. Non si tratta di reality purtroppo stavolta, ma di vita reale. L’ex pugile è finito in manette con l’accusa di fare da prestanome al figlio di un boss della ‘ndrangheta. Questo è quanto emerso nel corso delle indagini della DDA di Milano, adesso ci saranno ulteriori indagini e il processo per capire se ci sarà la condanna oppure verrà scagionato.

Nel corso dell’operazione di oggi comunque non solo arresti, ma anche sequestri. La guardia di finanza sta proseguendo ponendo sotto sequestro preventivo d’urgenza una carrozzeria, in cui venivano riparate auto in danno alle assicurazioni, e un negozio di articoli sportivi. Tutte attività in provincia di Milano e riconducibili al figlio del boss. Boss al quale Franco Terlizzi avrebbe fatto da prestanome, secondo le accuse. Emerse anche rotte di droghe, grazie alle quali le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire episodi di estorsione ai danni di clienti morosi.

E ancora nelle prime notizie emerse sull’operazione che ha portato all’arresto di Franco Terlizzi si parla di traffico di armi. I tredici arrestati sono finiti in manette all’alba su ordine del pm Gianluca Prisco, riporta il Corriere. Non è la prima volta che il nome di Terlizzi emerge nel corso di inchieste contro il boss in questione. Era già successo circa dieci anni fa quando l’ex pugile gestiva la security della discoteca Hollywood. L’ultimo aggiornamento del profilo Instagram di Franco Terlizzi risale a 21 ore fa. Anche sul profilo del figlio Michael tutto tace, al momento.