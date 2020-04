Franco Lauro è morto: il giornalista sportivo Rai stroncato da un malore

Addio a Franco Lauro, grave lutto nel mondo sportivo. Il giornalista muore a causa di un malore

Gravissimo lutto per il mondo sportivo e televisivo. Franco Lauro è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma. A nulla è servito l’intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Il pubblico lo ha conosciuto grazie ai più grandi programmi sportivi, tra i quali ’90esimo minuto’, ‘Domenica sportiva’ e ‘Domenica Sprint’. Protagonista anche in diverse edizioni di Europei e Mondiali di Calcio e Olimpiadi. A quanto si apprende sarebbe deceduto a causa di un’infarto a soli 58 anni. Vero appassionato di calcio e basket, è entrato in Rai nel 1984: in 28 anni ha commentato otto Olimpiadi estive ed una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei Mondiali di calcio, dodici Europei e tre mondiali di basket.

Inutili gli interventi di medici e carabinieri

Come riporta Il Messaggero, sarebbe stata un’amica a lanciare l’allarme al 112 perché da due giorni non aveva ricevute notizie dall’uomo. Il personale del 118 e i Carabinieri hanno aperto la porta con l’ausilio dei Vigili del Fuoco: una volta entrati, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il giornalista di Sky Alessandro Alciato ha dedicato un pensiero all’ex collega: “Buon viaggio, Franco Lauro. E raccontaci qualcosa anche da lì, dovunque ti abbia portato quest’ultima partita”.

I messaggi dal mondo dello spettacolo

Su Twitter sono arrivati i primi messaggi da parte dei colleghi. “Ho appena saputo della scomparsa di Franco #Lauro sono senza parole. Esperto ed appassionato di basket, era un volto amico ed educato che entrava nelle nostre case. A lui mi legano tanti ricordi, uno su tutti: l’inizio insieme in radio nel 1985. Ciao caro Franco Rip”, ha scritto Massimo Caputi. E ancora: “Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. non posso crederci. Non trovo le parole in questo momento”, ha cinguettato Paola Ferrari.