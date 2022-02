Francesco Totti, la nuova presunta fiamma ha un nome e un volto: chi è

La notizia della non confermata rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata diffusa solo ieri, 21 febbraio 2022, e già il gossip impazza. Non solo i due, sposati da quasi 17 anni, secondo quanto riportato da Dagospia si sarebbero allontanati. Addirittura il Pupone e l’ex letterina avrebbero già voltato pagina. Oggi è spuntato il nome della presunta nuova fiamma dell’ex calciatore: ecco chi è e gli indizi che portano a pensare che sia proprio la donna con cui il calciatore avrebbe rimpiazzato Ilary.

Francesco Totti, secondo quanto riportato da varie testate, avrebbe già intrapreso un’altra relazione dopo la rottura con Ilary Blasi. A mettere benzina sul fuoco è stata La Repubblica, che ha scavato a fondo trovando il nome della presunta nuova fiamma del Campione del Mondo 2006. Si tratterebbe di una certa Noemi, rimasta nell’ombra fino ad ora. Quest’ultima avrebbe accompagnato il Pupone allo Stadio Olimpico della Capitale a vedere il match Roma – Genoa lo scorso 5 febbraio 2022. Per ovvi motivi però, come spiega La Repubblica, la donna non si sarebbe seduta a fianco di Totti, ma avrebbe preso posto sugli spalti due file indietro a lui.

Sarà forse questa Noemi ad aver causato il litigio al lago di Castel Gandolfo che avrebbe dato il “colpo di grazia” al matrimonio tra Totti e Blasi? Le date coincidono: secondo Dagospia la lite tra il calciatore e la conduttrice sarebbe avvenuta proprio lo stesso giorno della partita.

Ma chi è tale Noemi? Si tratterebbe di una donna dai lunghi capelli biondi e lisci e di bella presenza. Secondo il quotidiano sarebbe laureata in Economia e avrebbe una passione per il padel e per il pallone, così come l’ex Capitano della Roma. Anche Noemi avrebbe un matrimonio alle spalle: l’ex marito sarebbe un imprenditore, dirigente di una squadra di calcio di giovani dilettanti laziali. Secondo le indiscrezioni la storia d’amore tra i due sarebbe iniziata addirittura due mesi fa. Qualche tempo fa, infatti, le malelingue romane si sarebbero accorte di un evento particolare che avrebbe confermato la relazione. La presunta nuova fiamma di Totti avrebbe lasciato di corsa una festa in un locale a Colle Oppio per correre proprio dall’ex calciatore, che aveva avuto un piccolo incidente d’auto.

Ovviamente per ora si tratta solo di voci. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito la notizia della rottura, né tantomeno dei presunti flirt a loro attribuiti. La conduttrice 40enne, stamattina, si è limitata a postare un video su Instagram che la ritrae mentre fa una criptica linguaccia. Dal parte del calciatore 45enne, per ora, c’è silenzio stampa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera i due avrebbero litigato da tempo, soprattutto dopo una scappatella di lei con un collega. Il calciatore avrebbe quindi ricambiato il favore, finendo per innamorarsi di un’altra donna.