Francesco Scianna: “Cerco l’amore ma il matrimonio non è nei miei piani”

L’attore siciliano si racconta sul nuovo numero di Vanity Fair

Ha fascino da vendere Francesco Scianna che con l’intervista pubblicata sul nuovo numero di Vanity Fair rivela però di avere anche un’anima da casalingo. L’attore siciliano confessa infatti che fra le sue tante personalità c’è quella domestica. L’anima da casalingo gli fa particolarmente apprezzare attività come passare l’aspirapolvere e lavare i piatti. Il 36enne attore tornerà protagonista sul grande schermo il prossimo 10 gennaio con Attenti al gorilla, il nuovo film di Luca Miniero con Cristiana Capotondi e Frank Matano. Scianna racconta di custodire dentro di sè diverse anime, espressione di tutte le sua passioni. Accanto all’amore per la recitazione, l’attore coltiva infatti la passione per l’arte, la musica e la pesca. Intanto la recitazione lo ha reso un volto noto tanto al pubblico del piccolo schermo che agli appassionati di cinema.

Francesco Scianna e l’amore: “Sono un esploratore”

Per quanto riguarda la propria vita sentimentale, Francesco Scianna non si sbottona ma confessa di essere attratto dalle donne irrazionali: “Sono quelle che trovano in me lo spazio di farmi perdere il controllo“. Alla domanda sul suo stato civile, si definisce un ‘esploratore’: “Uno che crea e cerca stimoli negli incontri con l’altro, o individuali con il proprio sè“. Il matrimonio invece non è proprio tra i suoi piani e a quanto pare non è ancora arrivata la donna che gli ha fatto perdere la testa. La voglia di paternità invece torna ciclicamente a farsi sentire: “Mi ha toccato quando ero innamorato, ma anche in altri momenti di solitudine. Salvo per fortuna maschile dall’ansia stringente del tempo, aspetto qualcuno con cui condividerlo“.

Scianna e le parole sui genitori

Francesco Scianna non pensa dunque al matrimonio ma guarda con ammirazione al legame che c’è ancora oggi tra i suoi genitori dopo 46 anni di vita insieme: “Splendido esempio di due che hanno messo al mondo in me una combinazione di entrambi con un’insicurezza e una fragilità di fondo che si sono trasformate in spinta creativa. Da 46 anni, camminano mano nella mano“.