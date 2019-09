Francesco Renga ufficializza la sua relazione con Diana Poloni: foto

Francesco Renga esce alla scoperto con Diana Poloni e sui social pubblica la prima foto insieme a lei

Dopo il divorzio da Ambra Angiolini, della vita sentimentale di Francesco Renga abbiamo saputo poco e nulla. Da circa 4 anni, però, si vociferava che il cantante avesse una storia d’amore con Diana Poloni il che fece, addirittura, accelerare la separazione definitiva dall’attrice. E dunque dopo un lunghissimo periodo dove il gossip ha letteralmente ricorso questa relazione, la coppia si è ufficialmente presentata sul profilo Instagram di Francesco Renga. I fan dell’artista si sono complimentati con loro per l’amore che li lega ma specialmente per la riservatezza che hanno voluto mantenere per tutto questo tempo.

Francesco Renga scherza sui social: “Diana, balliamo?”

Del resto, è il risaputo che il cantante di ‘Angelo’ non ama particolarmente il gossip ed adora tener per se la sua vita privata, il che è ammirevole. La foto che Renga ha scelto per presentare la sua dolce metà ai suoi fan è a dir poco stupenda. I due appaiono, stupendi, stretti l’un l’altro mentre danzano ad un matrimonio. “Balliamo?”, ha scritto il cantante rivolgendosi alla sua Diana. “Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po’”, ha dichiarato con una punta d’ironia. Ai followers di Francesco Renga, la bella Diana è piaciuta davvero molto tant’è che si sono detti felici per lui: “Siete bellissimi, coppia fantastica!”.

Francesco Renga e Diana Poloni, come si sono conosciuti

La storia dei Francesco e Diana va avanti dal 2015. Il loro amore è scoppiato grazie all’amicizia che li legava da tempo. Come riporta Fanpage a quanto pare i due si sono conosciuti quando Renga è andato a mangiare nel ristorante di Diana che, di professione, fa la ristoratrice e pare sia molto rinomata nella provincia di Brescia. Della bella Poloni, però, si sa poco e nulla tranne che è una donna dal carattere solare ed allegro.