Francesco Monte toglie il “segui” a Aurora Ramazzotti: il motivo fa scalpore

Francesco Monte non segue più Aurora Ramazzotti sui social network. Come segnalato da diversi utenti su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi cantante in carriera, ha tolto il follow alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Il motivo? A quanto pare c’entrano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Stando a diverse segnalazioni Francesco Monte avrebbe smesso di seguire Aurora Ramazzotti su Instagram dopo che la giovane conduttrice ha condiviso una storia con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Aurora si trova a Mykonos con il fidanzato Goffredo e qui ha incontrato i Prelemi, sbarcati da qualche giorno sull’isola greca.

L’allegro quartetto si è concesso una cena a base di pesce e vino bianco, documentando tutto sui vari profili social. La storia della Ramazzotti non sarebbe però andata giù a Francesco. E quando un follower ha segnalato in direct la situazione ad Aurora quest’ultima ha replicato con l’emoticon di grosse risate.

Al momento nessun commento è arrivato da parte di Monte, oggi felicemente fidanzato con Isabella De Candia e sempre più lanciato nel mondo della musica. Com’è noto Francesco non ha mantenuto alcun rapporto con Giulia Salemi, con la quale ha vissuto una breve storia d’amore nel 2018 dopo l’avventura al Grande Fratello Vip.

Tra Francesco Monte e Giulia Salemi non è finita nel migliore dei modi tanto che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi sarebbe addirittura infastidito da alcune stories che riguardano l’ex fidanzata. Il diretto interessato non ha ancora commentato la vicenda.

Cosa fa oggi Francesco Monte

In seguito alla partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti Francesco Monte ha deciso di darsi da fare come cantante. Dopo la bocciatura a Sanremo Giovani il 33enne ha collaborato con Lee Ryan, ex componente dei Blue, e ha fatto il suo debutto in Polonia.

Dalle parti di Varsavia l’ex compagno di Cecilia Rodriguez si è esibito in diversi programmi musicali, tra cui il The Summer Tour of Two Festival. Francesco Monte ha cantato la sua Work this out e pure una cover, quella della celebre Nel blu dipinto di blu.