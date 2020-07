Francesco Monte si svela: la musica, secondo Gf Vip e l’amore per Isabella

Francesco Monte è felicissimo per il suo nuovo progetto musicale e in una nuova intervista ha raccontato tutte le sensazioni e le emozioni che sta vivendo. Pare che il suo cassetto dei sogni abbia da sempre custodito gelosamente la musica, ancor di più del cinema o della televisione. Insomma, la musica è sempre stato il suo più grande sogno. Questo ha raccontato a Super Guida Tv, in una lunga intervista in cui ha raccontato il suo nuovo progetto a trecentosessanta gradi. Francesco ha raccontato di aver sempre avuto la passione per la musica e per il canto, sin da bambino, ma di non aver mai avuto il coraggio di provarci. Durante il lockdown poi è nata l’idea di scrivere una canzone e ha preso vita Siamo già domani. Per lui stare nello studio di registrazione è un divertimento e anche un’emozione immensa, per questo pensa che adesso sia questa la giusta strada da percorrere.

Francesco Monte racconta come e quando è scoccata la scintilla per la musica: le sue parole

“La musica, oggi come oggi, è il progetto su cui voglio puntare. Questo almeno è quello che mi suggerisce la passione”, queste le parole di Monte. Per ora quindi metterà da parte la televisione e il cinema. Sente che il suo posto è davanti a un microfono, gli piacerebbe però essere un artista poliedrico. Fare tutto e saper far tutto, insomma. Poi ha svelato quando ha trovato il coraggio di tentare la strada della musica ed è grazie a Carlo Conti, che lo ha scelto per Tale e Quale Show. Proprio su quel palco è scoccata la scintilla, soprattutto quando dopo le esibizioni riceveva i complimenti di tanti artisti italiani. Così ha capito che forse la musica per lui sarebbe potuta diventare qualcosa di più di una semplice passione. Nel corso dell’intervista gli è stato anche chiesto se farebbe il Gf Vip di Signorini. Per lui sarebbe un secondo Grande Fratello Vip, ma non lo farebbe: “Oggi penso solo a questo progetto musicale. Non è un’esperienza ‘mordi e fuggi’, ma qualcosa che, mi auguro, possa durare anche nel tempo”.

Francesco Monte, le parole sulla fidanzata Isabella: “Va alla grande”

Francesco ha specificato che dietro l’angolo per lui c’è solo la musica. Tra dieci anni si vede con un microfono in mano, il che vorrebbe dire aver coronato il suo sogno della vita. Se non dovesse andare bene sarà comunque orgoglioso di aver creduto in lui e in questo progetto che parla davvero di Francesco Monte, per la prima volta. Infine non potevano mancare le parole sulla sua fidanzata Isabella. Su di lei ha detto: “Lei è pugliese come me e questo ci rende molto simili. Le cose vanno alla grande e spero continuino così”.