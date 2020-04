Francesco Monte, promessa alla fidanzata: cosa farà dopo la quarantena

Francesco Monte in quarantena con la fidanzata Isabella: le dichiarazioni del tarantino

Quarantena in love per Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi artista in carriera, sta affrontando questo periodo difficile accanto alla nuova fidanzata, la modella pugliese Isabella De Candia. Ormai i due si frequentano da quasi un anno e la relazione si fa sempre più seria. Tanto che il tarantino non ha nascosto la voglia, non subito però, di mettere su famiglia con la sua Isa. Che sembra la donna giusta dopo le relazioni sbagliate con Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. In una breve intervista al settimanale Di Più, Monte ha parlato di come sta vivendo questo momento drammatico e di cosa farà quando tutto sarà finito.

La quarantena di Francesco Monte insieme a Isabella

“Abito a Milano, ma quando si è cominciata a diffondere la notizia circa l’arrivo del Coronavirus in Italia, ho deciso di trasferirmi a Taranto dalla mia famiglia, con me c’è anche la mia ragazza, dunque gli affetti non mancano”, ha spiegato Francesco Monte alla rivista edita da Cairo Editore. “Questo periodo è stato un modo anche per stare accanto alle persone a me care, senza distrazioni, o appuntamenti lavorativi da rispettare. C’è una cosa però che mi manca: la libertà”, ha ammesso. Da qui il sogno più grande: “Vorrei prendere la moto, arrivare fino al bar in spiaggia per bere una birra guardando il tramonto, spensierato e senza paure, con accanto solo la mia fidanzata”.

Francesco Monte tornerà a Tale e Quale Show 2020

Prima del Covid-19 Francesco Monte si stava dando da fare come modello per campagne pubblicitarie e fotoromanzi ma stava lavorando pure ad alcune canzoni inedite. Il prossimo autunno tornerà a Tale e Quale Show, dopo l’ottimo successo riscosso lo scorso anno, per disputare il torneo dei campioni.