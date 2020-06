Monte, Mennoia si sbilancia: “Irresistibile”. La reazione di Francesco

Francesco Monte “irresistibile”. A metterlo nero su bianco è stato il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, figura nota al pubblico di Uomini e Donne e Temptation Island. L’autrice televisiva, sotto all’ultimo post dell’ex tronista, ha rilasciato un commento al miele, facendo dei sinceri complimenti al pugliese. In particolare al suo aspetto estetico che, come ha notato qualche fan. pare che sia come il vino: più invecchia e più diventa buono. “Sei sempre stato bello ma crescendo sei diventato irresistibile… Ti voglio bene”, l’intervento affettuoso della Mennoia. Pronta la risposta di Francesco: “Grazie, tvb anch’io”. Una bella testimonianza del fatto che Uomini e Donne, tra addetti ai lavori e partecipanti, è in grado, a volte, di creare dei forti legami di stima e amicizia.

Francesco Monte, amore a gonfie vele con Isabella De Candia

Monte, dopo svariate love story non andate a buon fine, è ora contento al fianco della modella Isabella De Candia, anch’essa di origini pugliesi. La coppia ha festeggiato un anno d’amore pochi giorni fa e appare più affiatata che mai. L’ex tronista, dopo essere finito per anni al centro delle pagine della cronaca rosa (prima per la storia con Cecilia Rodriguez, poi per il flirt con Paola Di Benedetto, infine per la relazione con Giulia Salemi), nell’ultimo periodo ha costruito una coltre spessa attorno alla sua vita privata, cercando molta più privacy rispetto a un tempo. In merito ai rapporti passati, in una recente intervista ha dichiarato che sono sempre state le sue ex ad avere il piglio per i social e per mostrarsi piuttosto frequentemente al pubblico. Lui avrebbe preferito altro. Tale problema è stato risolto con Isabella, che è riservata quanto lui.

Raffaella Mennoia pronta per Temptation Island 2020

L’autrice, nonostante l’emergenza sanitaria e i problemi relativi alla messa in onda delle trasmissioni dettati dal coronavirus, è riuscita comunque a mettere in piedi la nuova edizione di Temptation Island. Si parte il 2 luglio. Al timone dello show ritroveremo Filippo Bisciglia. Si tratterà di una stagione originale e inedita, in quanto il reality, per la prima volta, mescolerà coppie vip e nip. Gli ultimi rumors dicono inoltre che a fine estate o a inizio autunno sarà trasmessa anche una nuova edizione totalmente nip che sarà guidata da Alessia Marcuzzi.