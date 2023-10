Francesco Monte: l’addio alla tv, cosa fa oggi e chi c’è al suo fianco

Francesco Monte non appare più in tv da un po’, che fine ha fatto? Sui social continua a postare e a mostrarsi felice con la sua Isabella

È da un po’ che non si sente parlare di Francesco Monte. L’ultima sua apparizione in tv risale al 2020, quando partecipò a Tale e Quale show. Dopodiché l’ex tronista è sparito totalmente dal gossip e da qualsivoglia dinamica del piccolo schermo.

Di lui si sa che è ancora fidanzato con una sua conterranea, Isabella De Candia. La relazione dura da 4 anni, nonostante più volte siano trapelate voci di una presunta crisi. I due fanno coppia fissa dal 2019 e sono affiatatissimi come dimostrato dalle recenti foto postate sui social dove sono apparsi più innamorati che mai a un matrimonio di amici in Puglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal)

L’ex tronista aveva annunciato nel 2018 che non avrebbe più preso parte a determinati programmi tv. In particolare assicurò che non avrebbe più partecipato ai reality. Si impose nuovi obiettivi: dedicarsi alla musica e proseguire la sua carriera da modello/influencer. Nel 2022 si è presentato a Una voce per San Marino sperando di guadagnare l’accesso all’Eurovisione Song Contest. Non andò bene. Il posto fu poi preso da Achille Lauro. L’ex tronista, ancor prima, aveva provato a partecipare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, ma, anche in questo caso, era stato scartato.

L’anno scorso, in occasione del suo compleanno, ha rilasciato il suo nuovo singolo dal titolo Non ti lascio andare. Il brano lo ha dedicato alla sua compagna.

Monte tra social e tv

Monte continua a lavorare come modello e influencer. Di recente ha pubblicato su Instagram un contenuto che è servito a pubblicizzare la partecipazione al Winter Wonderland Show, l’evento Intimissimi che ha avuto lo scopo di lanciare la nuova collezione del brand. Allo stesso evento c’erano altri personaggi noti del mondo dello spettacolo e dei social: Andrea Damante, Marco Fantini e Beatrice Valli, Pierpaolo Petrelli...

In un’intervista a febbraio 2022, Monte ha parlato del suo rapporto con la tv e delle sue partecipazioni a vari programmi del piccolo schermo. Da un lato ha spiegato di averne tratto beneficio in termini di fama e popolarità, dall’altro ha sottolineato come alcune avventure lo abbiano “rovinato”. Su tutte L’Isola dei famosi dove si ritrovò coinvolto nell’ultra chiacchierato “Canna Gate”. A far scoppiare la polemica fu Eva Henger che lo accusò di aver fumato spinelli. La vicenda ebbe ampio risalto a livello mediatico. Spenti i riflettori del reality dei naufraghi, tutto si risolse in una bolla di sapone.

“Su di me ci sono stati tanti pregiudizi. Spesso ad essere prevenuti sono gli addetti ai lavori. Non ho chiuso del tutto con la tv. Semplicemente non voglio fare troppe distinzioni”.

Riassumendo, oggi Monte sta cercando di costruirsi una carriera musicale e al contempo continua a prestare la sua immagine per brand e sponsorizzazioni varie. In amore tutto procede a gonfie vele. Con il gossip ha chiuso. E pure con un certo tipo di tv.