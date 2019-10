By

L’imitazione di Gianluca Grignani di Francesco Monte: standing ovation a Tale e Quale Show

Francesco Monte è tornato a Tale e Quale Show più carico che mai. Dopo il secondo posto ottenuto alla nona edizione del programma, il tarantino è approdato al Super Torneo dei Campioni, che durerà tre puntate. Monte si è calato questa volta nei panni di Gianluca Grignani e ha regalato una bella performance de La mia storia tra le dita, una delle canzoni più celebri dell’artista. Una performance che è piaciuta tanto al pubblico in studio – che ha prontamente regalato una standing ovation – e quello a casa, che sui social network ha lasciato commenti entusiastici. Buoni giudizi pure da parte della giuria, compreso il quarto giurato della serata Alessandro Siani. “È arrivato il sentimento. Grignani poi è un cantante che tutti noi amiamo, hai fatto una bellissima cosa”, ha osservato l’attore napoletano.

#taleequaleshow 🎤 Francesco Monte ↔ Gianluca Grignani#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 25. Oktober 2019

Vincenzo Salemme e Loretta Goggi soddisfatti di Francesco Monte

Dopo l’esibizione di Francesco Monte non sono mancati i commenti più che positivi degli altri giurati, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi. “Hai cantato benissimo. Ormai non sei più solo una bellissima sorpresa, ma sei una realtà”, ha sottolineato Salemme, definendo a tutti gli effetti Monte la vera sorpresa dell’ultima edizione del programma di Carlo Conti. “Davvero bravo. Anche il gesto di mettere i capelli dietro le orecchie è stato uguale”, ha aggiunto Loretta. Giorgio Panariello non è stato da meno ma dopo i complimenti a Monte ha voluto spendere due parole su Gianluca Grignani, assente dalle scene musicali da qualche anno.

L’appello di Giorgio Panariello a Gianluca Grignani in diretta

“Voglio fare un saluto a Gianluca Grignani che ha avuto tanta fortuna ma anche tanta sfortuna, ha vissuto momenti difficili. Lo aspettiamo“, ha detto Giorgio Panariello a Tale e Quale Show.