Francesco Monte si svela: Giulia Salemi, nuovo lavoro e prossimo reality

Francesco Monte: l’amore insieme a Giulia Salemi, il lavoro e il sogno di un reality diverso

Francesco Monte ha rilasciato un’interessantissima intervista a Uomini e Donne magazine. L’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi ha svelato alcuni particolari dettagli sulla sua attuale vita sentimentale e lavorativa. L’amore con Giulia Salemi va alla grande. La giovanissima influncer ha portato una ventata d’aria nuova in casa Monte. Grazie alla sua energia e alla sua allegria, la ragazza è riuscita ad insegnare al suo fidanzato ad essere un po’ più giocherellone in tutto. All’inizio credeva fossero due persone non molto compatibili, eppure ad oggi anche il papà di Monte si è reso conto di quanto la Salemi renda felice suo figlio. E seppur non siano ancora andati a convivere, da quando sono usciti dalla Casa del GF Vip, i due si sono separati forse solo una settimana al massimo.

Francesco Monte e il sogno di attore: tutte le novità dopo il GF Vip

A quanto pare, la vita di Francesco è cambiata in meglio non solo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il giovane ha svelato alla rivista dedicata a Uomini e Donne tutti i suoi futuri progetti lavorativi. Al momento, Monte sta studiando per poter diventare un artista completo. L’ex tronista spera di poter avere una parte come attore protagonista e proprio nell’ultimissimo periodo ha rivelato di aver fatto alcuni casting e di essere in attesa di risposte. Nel frattempo, però, continua a prendere anche lezioni di canto.

Francesco Monte di nuovo concorrente di un reality? La risposta

Ad oggi, Francesco dichiara che tornerebbe a fare un altro reality ancora, ma non nelle vesti di concorrente. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha dichiarato che gli piacerebbe davvero molto vestire il ruolo dell’inviato. A questo punto, auguriamo un grande in bocca al lupo a Monte e speriamo che i suoi sogni si realizzino tutti.