Francesco Monte scrive a Bianca Atzei: i fan sognano in grande

Francesco Monte scrive a Bianca Atzei: i due ex naufraghi dell’ultima Isola dei Famosi fanno sognare in grande i fan

Francesco Monte e Bianca Atzei si sono incontrati nell’ultima edizione de L’isola dei Famosi. Dalle prime battute del reality show tra i due sembrava esserci del feeling, tanto che già dopo la prima puntata del programma qualcuno mormorava di una certa intesa. Tutti però sappiamo come è andata a finire: l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato l’Honduras anzitempo (maledetto cannagate) per poi tentare una storia con Paola Di Benedetto in Italia. La tresca sentimentale è stata non solo tentata, ma pure imbastita. Peccato però che sia naufragata in fretta. Ma torniamo ai giorni nostri. Oggi l’ex di Monte ha scritto un affettuoso messaggio a Bianca, accendendo i sogni dei fan.

Bianca Atzei: le parole arrivate da Francesco Monte innescano ‘suggestioni d’amore’

“About last night. Con questa foto voglio augurarti un grande in bocca al lupo per il tuo nuovo pezzo ‘Risparmio un sogno'”, firmato Francesco Monte. L’ex tronista ‘ha allegato’ il messaggio a una foto scattata con Bianca Atzei (la copertina di questo articolo). Tanto è bastato alle frotte di fan di Monte per sognare in grande e immaginarsi un intrigo pepato con la cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Queste alcune delle tante suggestioni espresse e trasognate dei follower: “Insieme, sareste una coppia bellissima, due ragazzi di grandi valori”, “Insieme siete una bella coppia”, “Scusate ma qui inizio a fantasticare. Sareste una bellissima coppia”, “Siete una favola insieme ❤ un pensierino”.

Bianca e Francesco: tra lavoro e vacanze

Bianca, dopo la parentesi reality show vissuta a L’Isola dei Famosi, è tornata dunque all’origine, alla musica. Nei giorni scorsi infatti ha pubblicato il video del suo nuovo singolo Risparmio un sogno. Piccola chicca: tra i protagonisti della clip c’è un ex concorrente del Grande Fratello Vip molto noto, Luca Onestini. Per Francesco Monte invece quello appena trascorso è stato un periodo di relax, di vacanze spagnole. A Ibiza, oltre a essere stato per un attimo sfiorato dall’affaire Sara Affi Fella (su cui subito si è pronunciato), pare che abbia anche trovato una nuova fiamma.