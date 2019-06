Francesco Gabbani si svela: motivo dell’assenza e rapporto col successo

Francesco Gabbani torna ‘in pista’: il motivo dell’assenza dalle scene musicali, il rapporto con il successo e il nuovo brano ‘È un’altra cosa’

Francesco Gabbani è tornato. E sembra essere più solare che mai, come nel suo stile. Ma che fine aveva fatto? Niente paura, si era preso una pausa di ‘riflessione’, ma ora è pronto a rimettersi in pista con il nuovo brano È un’altra cosa con cui si esibirà stasera all’Arena di Verona durante i Seat Music Awards (in onda su Rai 1). E proprio poche ore prima della sua performance ha concesso un’intervista al quotidiano Il Giornale, spaziando su diversi temi, mantenendo sempre un ‘centro di gravità permanente’: la musica.

Gabbani: “Avrei potuto fare il mercenario, invece no”

Innanzitutto, dov’era finito Gabbani? “Mi sono concesso un lungo periodo di assenza per capire in che modo avrei potuto andare avanti”, fa sapere Francesco a Il Giornale. “Da una parte – prosegue – il successo da ultratrentenne mi ha portato a pensare che finalmente tutte le mie fatiche avevano trovato un senso. Ma dall’altra mi sono chiesto: e adesso che faccio?” Gabbani spiega più nel dettaglio la sua scelta, sottolineando che se avesse “voluto fare il mercenario, l’anno scorso sarebbe tornato con un brano compiacente […] Invece no.” Per Francesco, oggi, è un periodo più maturo: “Ho capito che se non rifacessi il botto di Occidentali’s karma sarei sereno lo stesso”.

“La mia situazione mi ha portato a consacrare i rapporti più veri e a lasciar perdere quelli meno profondi”

Si passa a disquisire del nuovo brano È un’altra cosa: “Dopo averla composta, mi sono accorto che questa canzone è stata molto ispirata da A hard day’s night dei Beatles […] Il bello è che rimane musicalmente semplice, come vorrei sempre essere. Semplice, non superficiale o approssimativo.” Si torna al successo post Sanremo: i pro? “La soddisfazione”. I contro? “La mia situazione di persona ormai riconoscibile mi ha portato a consacrare i rapporti più veri e a lasciar perdere quelli meno profondi, anche in famiglia.” Non resta che attendere l’uscita del nuovo album: “Sono in fase di lucidatura, il grosso è stato fatto e, se tutto va bene, esce ad autunno.”