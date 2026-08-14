Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, altro che rottura: il dramma che li ha fatti sparire dai social

Sono mesi che Francesco Facchinetti e Wilma Faissol non si mostrano assieme sui social. Svariate indiscrezioni hanno sostenuto che il loro matrimonio fosse giunto al capolinea. I diretti interessati non hanno mai commentato tali voci. Dunque? Come stanno davvero le cose? Ad andare a fondo della vicenda ci ha pensato Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha riferito che il manager e la moglie non si sono detti addio, smentendo quindi la rottura. Inoltre il giornalista ha spiegato perché improvvisamente i due coniugi hanno smesso di apparire sui social.

Francesco Facchinetti e Wilma Faissol sono ancora una coppia

Secondo Parpiglia, Facchinetti e Faissol sono ancora una coppia. Non ci sarebbe in corso nemmeno una crisi. Avrebbero deciso di eclissarsi dai social per via di un grave episodio subito. Il giornalista ha riferito che hanno preso la decisione di non mostrarsi più in rete dopo essere stati colpiti da un gravissimo furto. Questa vicenda li avrebbe portati a una profonda riflessione sulla loro quotidianità. Alla fine avrebbero scelto di mantenere il massimo della riservatezza sulla loro vita privata, per il loro bene e soprattutto per quello dei loro figli.

Parpiglia ha anche raccontato che la famiglia Facchinetti-Faissol, di recente, si è trasferita in Svizzera e che continua a essere unita. Come detto, nessuna rottura all’orizzonte e nessun periodo buio di coppia, ma solamente la volontà di esporsi di meno ed evitare pericoli. Smentite anche le voci che li volevano in guerra con gli avvocati per una presunta separazione.

Chi è Wilma Faissol

Wilma Faissol ha origini brasiliane e ha 44 anni. Nata a Rio De Janeiro, ha lavorato come dentista e poi come addetta alla comunicazione di un ufficio marketing. Dopo aver conosciuto e sposato Francesco Facchinetti, è diventata una fashion blogger e influencer. Suo padre è uno scienziato che ha girato il mondo per impegni professionali. Per questo motivo Wilma ha passato buona parte della sua giovinezza in Svizzera, dove ha frequentato il college a Lugano e successivamente ha conseguito la laurea in odontoiatria. Si è poi specializzata con un master in chirurgia ortopedica facciale.

Dopo aver completato gli studi, si è trasferita negli Usa dove ha lavorato per sei anni in un ospedale. Ha poi cambiato percorso professionale e a New York ha prestato servizio presso l’ufficio marketing e comunicazione della stilista Vera Wang. Per amore, si è trasferita in Italia e ora vivrebbe in Svizzera con il marito e i figli.